ETV Bharat / state

डेढ़ महीने बाद नगर निगम पालमपुर को मिली महापौर, जानें कौन बनी मेयर और डिप्टी मेयर?

नगर निगम पालमपुर में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न हो गया है, एडीसी कांगड़ा ने दिलाई सभी पार्षदों को शपथ.

Palampur Municipal Corporation
नगर निगम पालमपुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 6:01 PM IST

|

Updated : June 29, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पालमपुर: हिमाचल में शहरी निकायों के चुनाव के करीब डेढ़ महीने बाद नगर निगम पालमपुर को मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं. नगर निगम पालमपुर के मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की राधा सूद को मेयर और नीलम मलिक को डिप्टी मेयर चुना गया है. एडीसी कांगड़ा विनय कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर सहित सभी पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल व पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल भी मौजूद रहे.

नगर निगम पालमपुर में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न (ETV Bharat)

सभी वार्डों को दी जाएगी समान प्राथमिकता

पालमपुर नगर निगम नवनिर्वाचित मेयर राधा सूद ने शहर के चहुंमुखी विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन सभी के सहयोग से इन चुनौतियों से पार पाया जाएगा. मेयर राधा सूद ने कहा कि वह वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में काम करेंगी. वार्डों के विकास को लेकर मेयर ने भरोसा दिलाया कि पालमपुर नगर निगम के सभी वार्डों को समान प्राथमिकता दी जाएगी.

"हम सबको साथ लेकर चलेंगे और किसी भी वार्ड के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी. हमारा मुख्य उद्देश्य पालमपुर नगर निगम का चौतरफा विकास करना है." - राधा सूद, मेयर, नगर निगम पालमपुर

पालमपुर के विकास का संकल्प दोहराया

वहीं, डिप्टी मेयर नीलम मलिक ने पालमपुर के विकास को लेकर अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि वह सभी के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायक आशीष बुटेल के मार्गदर्शन और सभी पार्षदों के सहयोग से पालमपुर को और अधिक सुंदर, स्वच्छ और विकसित बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी.

सर्वसम्मति से चुनी गई मेयर और डिप्टी मेयर

विधायक आशीष बुटेल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के सभी 11 पार्षद जीत कर आए थे और यह चुनाव पूरी तरह सर्वसम्मति से संपन्न हुआ है. उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों ने एकमत होकर मेयर पद के लिए राधा सूद और डिप्टी मेयर पद के लिए नीलम मलिक के नाम का समर्थन किया. बुटेल ने सभी 11 पार्षदों का धन्यवाद भी व्यक्त किया. आशीष बुटेल ने कहा सभी पार्षदों का खुद भी यही मानना था कि दोनों (राधा सूद और नीलम मलिक) ने पिछली बार भी जब नगर निगम बनी थी, तब पार्षद के रूप में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई थी. उनके इसी बेहतरीन काम और अनुभव को देखते हुए पार्षदों ने उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए चुना.

"कांग्रेस हमेशा एक संगठित पार्टी के रूप में आगे बढ़ने में विश्वास रखती है. आज भी और पहले भी, पार्टी ने हमेशा सभी पार्षदों और कार्यकर्ताओं की राय को प्राथमिकता दी है और ये फैसला भी सबकी सहमति और मशवरे के बाद ही लिया गया है." - आशीष बुटेल, कांग्रेस विधायक, पालमपुर

ये भी पढ़ें: धर्मशाला में कांग्रेस पार्षदों ने कर दिया 'खेला', टला मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव

ये भी पढ़ें: हिमाचल की सुक्खू सरकार ने खोला बड़ा खजाना, लाखों कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए राहत की खबर

ये भी पढ़ें: 'वेंटिलेटर पर हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था, सिर्फ बड़े-बड़े दावे कर रही सरकार'

Last Updated : June 29, 2026 at 6:18 PM IST

TAGGED:

PALAMPUR MC MAYOR RADHA SOOD
DEPUTY MAYOR NEELAM MALIK
PALAMPUR MUNICIPAL CORPORATION
नगर निगम पालमपुर
PALAMPUR MC MAYOR AND DEPUTY MAYOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.