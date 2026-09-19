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बरसाना में राधा अष्टमी पर्व की धूम; मंदिर परिसर में गूंजे बधाई गीत, उमड़े लाखों की संख्या में श्रद्धालु

सेवायक प्रेम बिहारी गोस्वामी ने बताया कि आज राधा अष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 6:18 PM IST

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मथुरा : राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना और प्राचीन गांव रावल में राधा अष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित प्राचीन मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. पूरा मंदिर प्रांगण सतरंगी रोशनी से सजाया गया था. वहीं, 11 नदियों के जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक हुआ.

बरसाना में राधा अष्टमी पर्व की धूम (Video credit: ETV Bharat)

श्री राधा रानी मंदिर मंदिर के सेवायक प्रेम बिहारी गोस्वामी ने बताया कि आज राधा अष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि मंदिर प्रांगण में बधाई गीत और खुशियां बांटी जा रही हैं. उन्होंने बताया कि राधा रानी का भद्र पाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उनका जन्म होता है.

मंदिर परिसर में गूंजे बधाई गीत
मंदिर परिसर में गूंजे बधाई गीत (Photo credit: ETV Bharat)

श्री राधा रानी मंदिर प्रांगण में बरसाना और नंदगांव के गोस्वामी समाज द्वारा भव्य बधाई गायन का आयोजन किया गया. ढोलक की थाप, मंजीरों की खनक और हरमोनियम की मधुर धुन के बीच जब एक स्वर में बधाई गायन शुरू किया गया. "बधाई बाज रही बरसाने में..." सुनकर पूरा मंदिर प्रांगण भक्ति रस में डूब गया.

मंदिर में पहुंचे लाखों की संख्या में श्रद्धालु
मंदिर में पहुंचे लाखों की संख्या में श्रद्धालु (Photo credit: ETV Bharat)

बधाई गायन को सुनकर मंदिर में मौजूद हजारों श्रद्धालु अपने आपको झूमने से नहीं रोक पाए. ब्रज में यह मान्यता है कि राधा रानी के जन्म की सबसे पहली बधाई नंदगांव से आती है. सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी नंदगांव और बरसाना के गोस्वामी एक साथ मिलकर लाडली जी को जन्म की बधाई देते हैं.

कंट्रोल रूम से की जा रही निगरानी
कंट्रोल रूम से की जा रही निगरानी (Photo credit: ETV Bharat)




राधा अष्टमी के पर्व को लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन मंदिर परिसर में हो रहा है. जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुद कमान संभाल रखी है. मंदिर परिसर में बने कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है तो वहीं पूरे मंदिर क्षेत्र को आठ जोन बीस सेक्टर में बांटा गया है.

मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस के अधिकारी.
मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस के अधिकारी. (Photo credit: ETV Bharat)

एडिशनल एसपी इंस्पेक्टर पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. शुक्रवार की देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका था. शनिवार दोपहर 12:00 तक 15 लाख श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में दर्शन कर चुके हैं. राधा अष्टमी पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा 25 लाख से ऊपर जाएगा.

यह भी पढ़ें : राधारानी की जन्मस्थली बरसाना और मथुरा में राधा अष्टमी के पर्व की धूम; हजारों श्रद्धालु पहुंचे

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