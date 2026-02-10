ETV Bharat / state

पूर्व की शांता सरकार के मंत्रियों ने बताया कैसे दूर होगा हिमाचल का आर्थिक संकट, दिए ये सुझाव

हिमाचल की आरडीजी बंद कर दी गई है. ये ग्रांट 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बंद की गई है.

महेंद्रनाथ सोफत और राधा रमण शास्त्री
महेंद्रनाथ सोफत और राधा रमण शास्त्री (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 3:22 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र ने हिमाचल को मिलने वाली आरडीजी (रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट) को बंद कर दिया. इससे हिमाचल पर भारी आर्थिक संकट पैदा होता दिख रहा है. आरडीजी के बंद होने से हिमाचल को सालाना केंद्र से मिलने वाली 8 से 10 हजार करोड़ की ग्रांट में कमी आएगी.

ग्रांट में कमी आने से सैलरी, भत्ते, एरियर, पेंशन का भुगतान करने में कमी आएगी. इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी कमी आएगी. आरडीजी बंद होने से हिमाचल पर कितना आर्थिक संकट आएगा और इससे कैसे बाहर निकला जाएगा इसे लेकर वित्त विभाग ने एक प्रेजेंटेशन भी दी थी. कुछ पूर्व नौकरशाह और राजनेता भी सरकार को आर्थिक संकट से निकलने का सुझाव दे रहे हैं.

खुद से करनी होगी शुरुआत

शांता कुमार की सरकार में मंत्री रहे महेंद्र नाथ सोफत ने सोशल मीडिया पर सीएम सुक्खू के नाम एक पत्र लिखते हुए सझाव दिया है कि 'ये युद्ध आपको अपने आप से शुरू करना होगा. ये लड़ाई आपको अपनी सोच से लड़नी होगी और सोच को बदलना होगा. हिमाचल में संसाधन बढ़ाने की गुंजाइश सीमित है, लेकिन सरकार के खर्चों को कम किया जा सकता है. इसके लिए आपको सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विश्वास में लेना होगा. बिना त्याग किए और बिना कड़े कदम उठाए हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा नहीं होगा. आप शुरुआत अपने से करें, आपको आमजन का समर्थन और नैतिक बल—दोनों मिलेंगे. इस वित्तीय संकट के समय आपके द्वारा हेलीकॉप्टर का उपयोग और आपके साथ तीस से अधिक गाड़ियों का काफिला उचित नहीं है. अब तो प्रदेश के मंत्री भी पायलट लेकर और बड़े काफिलों में चलना अपनी शान समझते हैं.'

महेंद्र नाथ सोफत ने आगे कहा कि आप अपने से शुरुआत करें और इसे सब पर लागू करें. सरकारी गाड़ियों का सबसे अधिक दुरुपयोग होता है मुझे नब्बे के दशक की भाजपा सरकार की याद आती है, जब उस समय मैं मितव्ययता समिति का अध्यक्ष था. हमने सिफारिश की थी कि सरकारी उपयोग में कागज़ के दोनों ओर लिखा जाए और कागज़ की बचत की जाए. बात छोटी थी, लेकिन संदेश बड़ा था और फिजूलखर्ची रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता था. नब्बे के दशक में शांता कुमार जी के नेतृत्व में सरकार मितव्ययता और संसाधन सृजन के संदर्भ में एक मॉडल सरकार थी. उस समय सरकार ने केन्द्र सरकार से बिजली पर रायल्टी का सिध्दांत स्वीकार करवाने मे सफलता पाई .

कैसे मिलती थी आरडीजी

16वें फाइनेंस कमीशन ने आरडीजी खत्म करने के कई कारण दिए हैं. कमीशन का कहना है कि स्टेट को विभिन्न सब्सिडी खत्म करनी चाहिए, कैश ट्रांस्फर खत्म करके टैक्स एफिशिएंसी बढ़ाए और फिस्कल डिस्पिलन लाया जाए. 15वें फाइनेंस कमीशन में हिमाचल के लिए कहा गया था कि 2021 से 2026 तक हिमाचल को 90 हजार करोड़ रुपए विभिन्न स्रोतों से आएंगे. साथ ही राज्य का खर्च 1.70 लाख करोड़ होगा. कुल 80 हजार करोड़ रुपए का घाटा होगा. उस घाटे को पूरा करने के लिए 35 हजार करोड़ रुपए टैक्स डिवोल्यूशन से मिलेगा, बाकी का गैप पूरा करने के लिए 37199 करोड़ रुपए की आरडीजी दी. जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार को 54,256 करोड़ आरडीजी के रूप में आया था. सुक्खू सरकार को इस साल वित्तीय वर्ष खत्म होने तक तीन सालों में 17 हजार करोड़ रुपये मिले.

पहले की तरह होनी चाहिए अनुदान राशि

अब आरडीजी के खत्म होने से सरकार पर आर्थिक संकट है. इससे कैसे बाहर निकला जाए. इसे लेकर सरकार का मंथन जारी है, क्योंकि सरकार को कर्मचारियों के एरियर, डीए के अलावा कल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भी पैसा चाहिए. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री डॉ राधा रमण शास्त्री ने कहा कि 'हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष होने वाले राजस्व घाटे की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को पहले की तरह अनुदान राशि जारी रखनी चाहिए, ताकि हर वर्ष उत्पन्न होने वाली राजस्व घाटे से संबंधित अर्थ आपूर्ति निरंतर हो सके. 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अनुदान बंद करने की सिफारिश से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति नाटकीय रूप से बिगड़ेगी. प्रदेश के स्वयं के संसाधनों से राज्य को संभालना किसी के लिए भी संभव नहीं. हिमाचल प्रदेश सहित ऐसे सभी पर्वतीय राज्यों के लिए केंद्र द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता देने पर केंद्र सरकार को पुनः न्यायसंगत एवं व्यावहारिक निर्णय लेना चाहिए.'

ये भी पढ़ें: क्या ओपीएस बंद कर देगी सरकार, जानें आर्थिक संकट के बीच क्या बोले सीएम सुक्खू

TAGGED:

RDG HIMACHAL
HIMACHAL ECONOMIC CRISIS
MAHENDRA NATH SOFAT ON RDG
RADHA RAMAN SHASTRI ON RDG
RDG CLOSURE HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.