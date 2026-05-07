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गोरखपुर में डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल बोले- "बंगाल फतह के बाद अब दक्षिण की बारी; तमिलनाडु और केरल में भी खिलेगा कमल"

गोरखपुर में बोले डॉ. राधा मोहन: ममता बनर्जी को भाजपा ने नहीं, उनके अपने अत्याचारों ने हराया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्होंने तर्क दिया कि भले ही लोग इसे भाजपा की बड़ी जीत कहें, लेकिन वास्तव में ममता बनर्जी को ममता बनर्जी ने खुद ही हराया है. डॉ. अग्रवाल के अनुसार, जब कोई राजनेता सत्ता के अहंकार और अत्याचार में डूब जाता है, तो उसका अंत इसी तरह होता है.

गोरखपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर गोरखपुर में अपनी प्रतिक्रिया दी. गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह जीत बीजेपी के लिए विशेष महत्व रखती है.

दक्षिण भारत फतह करने की तैयारी: उन्होंने नेताओं को आगाह किया कि किसी को भी कुर्सी के स्थाई होने का अहंकार नहीं पालना चाहिए. सांसद ने गर्व से कहा कि भाजपा ने गंगा के उद्गम स्थल से लेकर गंगासागर तक विजय पताका फहराई है. अब पार्टी का लक्ष्य तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में जीत हासिल करना है, जहाँ भाजपा की शुरुआत हो चुकी है. दक्षिण भारत में पार्टी मजबूती से वापसी कर रही है और तेलंगाना में भी भाजपा का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप ने दी पीएम मोदी को बधाई: डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि बंगाल की इस जीत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है. यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शानदार जीत की बधाई देने को मजबूर हुए. यह बातें उन्होंने गोरखपुर में अपनी सांसद निधि से निर्मित होने वाली 80 लाख रुपये की सीसी सड़क के शिलान्यास के दौरान कहीं. कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य होने को गौरव की अनुभूति बताया.

टीएमसी कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा के दरवाजे बंद: . राधा मोहन दास अग्रवाल (Photo Credit: ETV Bharat)

TMC कार्यकर्ताओं की बीजेपी में नो-एंट्री: सांसद ने बंगाल में पार्टी के उस फैसले की सराहना की जिसमें किसी भी टीएमसी कार्यकर्ता को भाजपा में शामिल न करने की बात कही गई है. उन्होंने इसे एक उचित निर्णय बताते हुए कहा कि विकास की गंगा बहने के कारण अन्य दलों के लोग खुद भाजपा में आने को आतुर हैं. अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जनता को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. यह मेल-मिलाप केवल उन दोनों नेताओं की आपसी समझ तक ही सीमित रहना चाहिए.

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