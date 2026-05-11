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कानपुर इस्कॉन में राधा-माधव का भव्य नौका विहार, गजराज की शाही सवाही और हंस नौका ने भक्तों का मोहा मन

कानपुर: यूपी के कानपुर में बिठूर मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में रविवार का दिन भक्ति के एक अनूठे उत्सव का गवाह बना. श्री राधा-माधव जी के वार्षिक नौका विहार महोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों का सैलाब उमड़ा. भीषण गर्मी के इस मौसम में आराध्य को शीतलता और सुख प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस भव्य समारोह में हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भगवान के मनमोहक दर्शन किए.

इस वर्ष के आयोजन का मुख्य आकर्षण दक्षिण भारत से विशेष रूप से मंगवाया गया एक यांत्रिक गजराज रहा. शाम के समय जब शंख और मृदंग की मंगल ध्वनि के साथ मंदिर परिसर में शोभायात्रा शुरू हुई. विशाल हाथी पर विराजमान होकर भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए. इस शाही सवारी के दौरान वातावरण पूरी तरह कृष्णमयी हो गया, जहां छोटे बच्चे बाल गोपाल के रूप में सजे थे. महिलाएं पारंपरिक परिधानों में कलश लेकर चल रही थीं. बैंड की मधुर लहरियों और हरे कृष्णा के महामंत्र पर झूमते भक्तों ने इस शोभायात्रा को एक जीवंत स्वरूप प्रदान किया.

जैसे ही सूर्यास्त हुआ, मंदिर परिसर में स्थित कृष्ण कालिया कुंड की छटा निराली हो गई. भगवान के जल विहार के लिए विशेष रूप से हंस के आकार की एक सुंदर नौका तैयार की गई थी. नाव को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया था. जब राधा-माधव इस नौका में विराजमान होकर जल की लहरों पर निकले, तो उपस्थित भक्तों ने पुष्प वर्षा और जयघोष के साथ अपने आराध्य का अभिनंदन किया.