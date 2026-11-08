पहाड़ों की दिवाली में आज भी जिंदा है सदियों पुरानी 'भैलो' परंपरा, टिहरी में 200 रुपए में बिक रहा
उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक माना जाता है भैलो, टिहरी में राधाकृष्ण मैठाणी बेच रहे पारंपरिक भैलो, देहरादून-ऋषिकेश तक पहुंच रही लोक संस्कृति
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 8, 2026 at 8:55 PM IST
टिहरी: उत्तराखंड के पहाड़ों में दीपावली और इगास बग्वाल का पर्व केवल दीप जलाने एवं मिठाइयां बांटने तक सीमित नहीं होता है. बल्कि, यहां सदियों पुरानी लोक परंपराएं भी इस त्योहार की खूबसूरती को जीवंत बनाए रखती हैं. इन्हीं अनूठी परंपराओं में एक है 'भैलो' बग्वाल. जिसमें आग के जलते शोलों के बीच पहाड़ की लोक संस्कृति, सामूहिक उल्लास और भाईचारे की अद्भुत झलक देखने को मिलती है.
भले ही समय के साथ त्योहार मनाने के तौर-तरीकों में बदलाव आया हो, लेकिन पहाड़ के कई गांवों में आज भी भैलो खेलने की परंपरा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है. दिवाली और विशेष रूप से इगास बग्वाल के अवसर पर ग्रामीण और युवा भैलो जलाकर उसे हवा में गोल-गोल घुमाते हैं. इस दौरान 'भैलो रे भैलो...' के जयघोष से पूरा गांव गूंज उठता है.
क्या होता है भैलो? भैलो मुख्य रूप से चीड़ की लकड़ी के पतले छिलकों या अन्य ज्वलनशील लकड़ियों को बांधकर तैयार किया जाता है. इसे पारंपरिक मशाल या रस्सीनुमा गुच्छे का रूप दिया जाता है. दोनों सिरों पर आग लगाकर इसे तेजी से घुमाया जाता है, जिससे आग के गोले जैसी आकर्षक आकृति बनती है. पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर गांव के चौक और खुली जगह पर सामूहिक लोकनृत्य यानी मंडाण का आयोजन भी होता है.
अब बाजारों में भी मिलने लगा पहाड़ का पारंपरिक भैलो: भैलो की लोकप्रियता अब गांवों की चौपालों से निकलकर शहरों के बाजारों तक पहुंचने लगी है. टिहरी में राधाकृष्ण मैठाणी पिछले कई सालों से भैलो तैयार कर बेच रहे हैं. उनके यहां एक भैलो 200 रुपए में उपलब्ध है. दिवाली और इगास बग्वाल के दौरान इसकी मांग बढ़ जाती है. स्थानीय लोग इसे खरीदकर देहरादून और ऋषिकेश तक भी ले जा रहे हैं, जिससे पहाड़ की यह पारंपरिक विरासत शहरों तक पहुंच रही है.
बिना पटाखों के शोर के लोक संस्कृति का उत्सव: भैलो बग्वाल की खासियत ये है कि इसमें आधुनिक पटाखों के अत्यधिक शोर के बजाय पारंपरिक तरीके से उत्सव मनाया जाता है. हालांकि, इसमें आग का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे सुरक्षित स्थान पर और पर्याप्त सावधानी के साथ खेलना जरूरी है.
भैलो केवल आग से खेलने की परंपरा नहीं, बल्कि पहाड़ की सांस्कृतिक पहचान, सामूहिक एकता और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत का प्रतीक है. बाजारों में इसकी बढ़ती मांग इस बात का संकेत है कि आधुनिकता के दौर में भी पहाड़ के लोग अपनी जड़ों और लोकपरंपराओं को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं.
वहीं, पहाड़ों में आज भी दीपावली के अवसर पर ढोल-दमाऊं की थाप के साथ शुभकामनाएं देने की सदियों पुरानी परंपरा आज भी कायम है. इस परंपरा के तहत गांव के ढोल-दमाऊं वादक सबसे पहले पंचायती चौपाल में पहुंचते हैं. यहां पारंपरिक वाद्ययंत्रों की थाप के साथ दीपावली का संदेश दिया जाता है. इसके बाद ढोल-दमाऊं वादक पूरे गांव में घर-घर जाकर वादन करते हैं और ग्रामीणों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं.
दिवाली पर ढोल-दमाऊं की मंगल ध्वनि सुनना माना जाता है शुभ: स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक, दीपावली के शुभ अवसर पर ढोल-दमाऊं की मंगल ध्वनि सुनना शुभ माना जाता है. यह परंपरा न केवल गांव में उत्सव का माहौल बनाती है. बल्कि, आपसी भाईचारे, सामाजिक एकता और पहाड़ की समृद्ध लोक संस्कृति को भी जीवंत रखती है.
आधुनिकता के इस दौर में जहां त्योहार मनाने के तौर-तरीके बदल रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के गांवों में आज भी ढोल-दमाऊं की गूंज के साथ दीपावली मनाने की यह परंपरा पहाड़ की सांस्कृतिक पहचान को संजोए हुए हैं. वहीं, ग्रामीण मनोहर सिंह राणा मार्केट में भैलो को देख गदगद हुए. उन्होंने कहा कि,
"मुझे बेहद खुशी हुई कि मैंने यहां पर भैलो को बिकते देखा. यह चीड़ की लकड़ी होती है. जिसे हम गढ़वाली में छिलका कहते हैं. आज से कई सालों पहले इस लकड़ी का इस्तेमाल भैलो खेलने के लिए किया जाता था. आज फिर से देखने को मिला है."- मनोहर सिंह राणा, ग्रामीण
"आज लोग पटाखों की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन राधाकृष्ण मैठाणी ने हमारी पुरानी संस्कृति और रीति-रिवाज को लौटाने की कोशिश की है. यह अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का बहुत बढ़िया प्रयास है."- मनोहर सिंह राणा, ग्रामीण
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