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पहाड़ों की दिवाली में आज भी जिंदा है सदियों पुरानी 'भैलो' परंपरा, टिहरी में 200 रुपए में बिक रहा

भैलो की बिक्री करने पहुंचे राधाकृष्ण मैठाणी ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

टिहरी: उत्तराखंड के पहाड़ों में दीपावली और इगास बग्वाल का पर्व केवल दीप जलाने एवं मिठाइयां बांटने तक सीमित नहीं होता है. बल्कि, यहां सदियों पुरानी लोक परंपराएं भी इस त्योहार की खूबसूरती को जीवंत बनाए रखती हैं. इन्हीं अनूठी परंपराओं में एक है 'भैलो' बग्वाल. जिसमें आग के जलते शोलों के बीच पहाड़ की लोक संस्कृति, सामूहिक उल्लास और भाईचारे की अद्भुत झलक देखने को मिलती है.

भले ही समय के साथ त्योहार मनाने के तौर-तरीकों में बदलाव आया हो, लेकिन पहाड़ के कई गांवों में आज भी भैलो खेलने की परंपरा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है. दिवाली और विशेष रूप से इगास बग्वाल के अवसर पर ग्रामीण और युवा भैलो जलाकर उसे हवा में गोल-गोल घुमाते हैं. इस दौरान 'भैलो रे भैलो...' के जयघोष से पूरा गांव गूंज उठता है.

पहाड़ों की दिवाली में आज भी जिंदा है सदियों पुरानी 'भैलो' परंपरा (वीडियो सोर्स- ETV Bharat) क्या होता है भैलो? भैलो मुख्य रूप से चीड़ की लकड़ी के पतले छिलकों या अन्य ज्वलनशील लकड़ियों को बांधकर तैयार किया जाता है. इसे पारंपरिक मशाल या रस्सीनुमा गुच्छे का रूप दिया जाता है. दोनों सिरों पर आग लगाकर इसे तेजी से घुमाया जाता है, जिससे आग के गोले जैसी आकर्षक आकृति बनती है. पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर गांव के चौक और खुली जगह पर सामूहिक लोकनृत्य यानी मंडाण का आयोजन भी होता है. चीड़ की लकड़ी तैयार होता है भैलो (फोटो सोर्स- ETV Bharat) अब बाजारों में भी मिलने लगा पहाड़ का पारंपरिक भैलो: भैलो की लोकप्रियता अब गांवों की चौपालों से निकलकर शहरों के बाजारों तक पहुंचने लगी है. टिहरी में राधाकृष्ण मैठाणी पिछले कई सालों से भैलो तैयार कर बेच रहे हैं. उनके यहां एक भैलो 200 रुपए में उपलब्ध है. दिवाली और इगास बग्वाल के दौरान इसकी मांग बढ़ जाती है. स्थानीय लोग इसे खरीदकर देहरादून और ऋषिकेश तक भी ले जा रहे हैं, जिससे पहाड़ की यह पारंपरिक विरासत शहरों तक पहुंच रही है. भैलो खेलते ग्रामीण (फोटो सोर्स- ETV Bharat) बिना पटाखों के शोर के लोक संस्कृति का उत्सव: भैलो बग्वाल की खासियत ये है कि इसमें आधुनिक पटाखों के अत्यधिक शोर के बजाय पारंपरिक तरीके से उत्सव मनाया जाता है. हालांकि, इसमें आग का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे सुरक्षित स्थान पर और पर्याप्त सावधानी के साथ खेलना जरूरी है. पांरपरिक भैलो बेच रहे राधाकृष्ण मैठाणी (फोटो सोर्स- ETV Bharat) भैलो केवल आग से खेलने की परंपरा नहीं, बल्कि पहाड़ की सांस्कृतिक पहचान, सामूहिक एकता और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत का प्रतीक है. बाजारों में इसकी बढ़ती मांग इस बात का संकेत है कि आधुनिकता के दौर में भी पहाड़ के लोग अपनी जड़ों और लोकपरंपराओं को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं. पारंपरिक गीतों पर झूमते ग्रामीण (फोटो सोर्स- ETV Bharat)