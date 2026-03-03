ETV Bharat / state

फूलों की होली का चढ़ा खुमार, राधाकृष्ण के काल की परंपरा बरकरार, फाग गीत गाकर मनाया उत्सव

रायपुर : छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में रंगों का त्योहार होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. इसकी तैयारियां लोगों ने कर ली है. सोमवार को होलिका दहन के बाद रंग उत्सव बुधवार को मनाया जाएगा. बदलते परिवेश में लोग रंग गुलाल और केमिकल युक्त रंगों से होली खेलते हैं. जिसकी वजह से इसका सीधा असर त्वचा और आंखों पर पड़ता है. ऐसे में पतंजलि योग समिति ने वृंदावन गार्डन में राधाकृष्ण की फूलों से खेली गई होली खेली.ये आयोजन पिछले 13 वर्षों से अनवरत जारी है. पतंजलि योग समिति के सदस्यों में फूलों से होली खेलने को लेकर उत्साह भी देखने को मिला. महिला, पुरुष और बच्चों ने भी जमकर होली खेलने के साथ ही फाग गीत गाकर उत्सव मनाया.









पतंजलि योग समिति की सदस्य शारदा ने बताया कि हम लोग आज अनुपम गार्डन में छबिराम गुरु जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से फूलों की होली शांतिपूर्वक मना रहे हैं. होली हम सभी को शांतिपूर्ण ढंग से मनाना चाहिए. इसमें किसी तरह का जोर जबरदस्ती या फिर हुड़दंग नहीं होना चाहिए.

फूलों की होली का चढ़ा खुमार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)