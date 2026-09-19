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इस्कॉन मंदिर में राधाष्टमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब; 108 चांदी के कलशों से महाभिषेक, निकली भव्य पालकी यात्रा

मीडिया प्रभारी प्रशांत प्रभु ने बताया कि उत्सव की शुरुआत तड़के 4:30 बजे मंगला आरती के साथ हुई.

इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई राधाष्टमी
इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई राधाष्टमी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 4:11 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
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कानपुर : जिले के इस्कॉन मंदिर में शनिवार को श्री राधारानी का प्राकट्य उत्सव 'राधाष्टमी' अत्यंत धूमधाम और श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया. राधाष्टमी उत्सव में भोर से भक्तों का सैलाब उमड़ा रहा. गर्भगृह को तरह-तरह के देशी-विदेशी फूलों और फलों से सजाया गया. भक्तों ने श्री राधा-माधव के दिव्य स्वरूप के दर्शन किये.

इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई राधाष्टमी (Video credit: ETV Bharat)


इस्कॉन मंदिर के मीडिया प्रभारी प्रशांत प्रभु ने बताया कि उत्सव की शुरुआत तड़के 4:30 बजे मंगला आरती के साथ हुई. इसके बाद हुई खास दर्शन आरती में भगवान श्रीकृष्ण और श्री राधारानी को रत्नजड़ित पोशाक, सुगंधित फूलों और विशेष आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया. गर्भगृह को तरह-तरह के देशी-विदेशी फूलों और फलों से सजाया गया था.

उन्होंने बताया कि सुबह 9:30 बजे वैष्णव आचार्यों द्वारा रचित स्तुतियों के गान के बाद 11 बजे भगवान का भव्य महाअभिषेक शुरू हुआ. 108 चांदी के कलशों में भरे पवित्र नदियों के जल, दूध, दही, मधु और फलों के रसों से श्री राधा माधव का अभिषेक किया गया. इस दौरान पूरा मंदिर परिसर 'राधा रानी की जय' के जयकारों से गूंज उठा. दोपहर 1 बजे श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिससे भक्तों ने अपना व्रत खोला.

उन्होंने बताया कि शाम 4 बजे दर्शन कपाट दोबारा खुलते ही भव्य कीर्तन शुरू हो गया. संध्याकाल में आयोजित पालकी महोत्सव पूरे आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा. इस्कॉन मंदिर के विशाल मैकेनिकल हाथी के ऊपर उत्सव विग्रहों के साथ भक्त विराजमान हुए. सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश रखकर यात्रा में भाग लिया. मृदंग, झांझ और शंख की ध्वनि के बीच हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हुए शोभायात्रा निकाली गई.

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में इस्कॉन से जुड़े छोटे बच्चों ने कई मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं. इस अवसर पर मुंबई से आए दामोदर प्रभु जी मौजूद रहे. मंदिर अध्यक्ष प्रेम हरिनाम प्रभु जी ने मंदिर पहुंचे सभी श्रद्धालुओं का आभार जताया और उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया.

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Last Updated : September 19, 2026 at 4:47 PM IST

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