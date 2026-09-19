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इस्कॉन मंदिर में राधाष्टमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब; 108 चांदी के कलशों से महाभिषेक, निकली भव्य पालकी यात्रा

कानपुर : जिले के इस्कॉन मंदिर में शनिवार को श्री राधारानी का प्राकट्य उत्सव 'राधाष्टमी' अत्यंत धूमधाम और श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया. राधाष्टमी उत्सव में भोर से भक्तों का सैलाब उमड़ा रहा. गर्भगृह को तरह-तरह के देशी-विदेशी फूलों और फलों से सजाया गया. भक्तों ने श्री राधा-माधव के दिव्य स्वरूप के दर्शन किये.





इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई राधाष्टमी (Video credit: ETV Bharat)



इस्कॉन मंदिर के मीडिया प्रभारी प्रशांत प्रभु ने बताया कि उत्सव की शुरुआत तड़के 4:30 बजे मंगला आरती के साथ हुई. इसके बाद हुई खास दर्शन आरती में भगवान श्रीकृष्ण और श्री राधारानी को रत्नजड़ित पोशाक, सुगंधित फूलों और विशेष आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया. गर्भगृह को तरह-तरह के देशी-विदेशी फूलों और फलों से सजाया गया था.





उन्होंने बताया कि सुबह 9:30 बजे वैष्णव आचार्यों द्वारा रचित स्तुतियों के गान के बाद 11 बजे भगवान का भव्य महाअभिषेक शुरू हुआ. 108 चांदी के कलशों में भरे पवित्र नदियों के जल, दूध, दही, मधु और फलों के रसों से श्री राधा माधव का अभिषेक किया गया. इस दौरान पूरा मंदिर परिसर 'राधा रानी की जय' के जयकारों से गूंज उठा. दोपहर 1 बजे श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिससे भक्तों ने अपना व्रत खोला.



