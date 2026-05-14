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किन्नौर के लोगों को सोशल मीडिया पर चीन से जोड़कर की नस्लीय टिप्पणी, एसपी को सौंपी गई शिकायत

किन्नौर में स्थानीय लोगों को 'चाइनीज़' कहने पर बवाल. एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR की मांग.

पुलिस को सौंपी गई शिकायत
पुलिस को सौंपी गई शिकायत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 8:19 AM IST

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किन्नौर: जनजातीय जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में व्यापार करने वाले एक बाहरी व्यक्ति की ओर से स्थानीय लोगों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद पूरे जिले में माहौल तनावपूर्ण हो गया है. पूर्व जिला परिषद सदस्य शांता नेगी की एक फेसबुक पोस्ट पर प्रदीप सूद नामक व्यापारी ने किन्नौर लोगों को कमेंट में 'माइग्रेटेड चाइनीज़' कहा था. इसके बाद जनजातीय समुदाय में भारी रोष है.

इस नस्लीय टिप्पणी के विरोध में बुधवार को पूर्व जिला परिषद सदस्य हितेश नेगी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने एसपी किन्नौर सुशील कुमार को शिकायत पत्र सौंपकर आरोपी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की है. एसपी को सौंपी गई शिकायत में कहा गया है कि 10 मई 2026 को सोशल मीडिया पर की गई ये टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि सीमांत क्षेत्र के देशभक्त लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है.

'माहौल खराब करने का प्रयास'

हितेश नेगी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ये व्यापारी लंबे समय से किन्नौर के शांत माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है. इससे पूर्व भी उक्त व्यक्ति बिजली चोरी और अवैध होमस्टे चलाने जैसे मामलों में संलिप्त रहा है, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी. इसके अलावा, जनजातीय भूमि हस्तांतरण के गंभीर मामलों में भी स्थानीय समुदाय हाईकोर्ट में इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है.

सड़कों पर उतरेंगे लोग

हितेश नेगी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 'पूह क्षेत्र किन्नौर का ताज है और यहां के लोग विषम परिस्थितियों में रहकर देश की सीमाओं पर सेना और आईटीबीपी के जवानों का हौसला बढ़ाते हैं. ये व्यक्ति किन्नौर का महालौ खराब करने आया है. लंबे समय से ये सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म पर किन्नौरी लोगों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करता आया है. ऐसे में उन्हें विदेशी कहना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि पुलिस ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए, तो जिले के हजारों लोग सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे.'

पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

एसपी किन्नौर ने मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की छानबीन की जाएगी दोषी पाए जाने पर पुलिस कानून के तहत कार्रवाई करेगी.

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