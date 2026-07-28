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रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण स्टे ऑर्डर पर श्रेय लेने की मची होड़, कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा- छात्रों और देश की आवाज से डरी सरकार

सरकार पर निकाली भड़ास: स्टे ऑर्डर की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे. यहां उन्होंने धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी और उनके आंदोलन की सराहना की. अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन छात्रों की एकजुटता और संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा. उन्होंने कहा कि कमिश्नर द्वारा स्टे दिया जाना छात्रों की जीत है और यह उनकी एकता का परिणाम है.

रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी स्टे ऑर्डर मामले में अब श्रेय लेने की होड़ मची है. कांग्रेस भी इस रेस में कूद पड़ी है. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचकर छात्रों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि, छात्रों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा.

कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में खड़ी रही है. 15 जुलाई को नोटिस जारी होने के बाद 17 जुलाई को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध किया था. आजम खान ने अपना पूरा जीवन जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने और शिक्षा के लिए समर्पित किया है, इसलिए कांग्रेस इस संस्थान के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी.- अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष, यूपी

सरकार को झुकना पड़ा: अजय राय से जब पूछा गया कि सुनवाई से एक दिन पहले ही स्टे मिलना किस ओर इशारा करता है, तो अजय राय ने कहा कि सरकार आंदोलन के बढ़ते दबाव से घबरा गई थी. उनके मुताबिक, पूरे देश में उठ रही आवाज और छात्रों के आंदोलन के चलते सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा. रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए थे. इन आदेशों के विरोध में पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे थे और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे.

अजय राय जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर छात्रों को बधाई दी (Photo Credit: ETV Bharat)

स्टे ऑर्डर से राहत: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मामले में बड़ी राहत मिली है. जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर कमिश्नर कोर्ट ने फिलहाल स्टे दे दिया है. फिलहाल कमिश्नर कोर्ट के स्टे ऑर्डर से जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रुक गई है. हालांकि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के अगले आदेश पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.

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