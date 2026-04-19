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जयपुर सेंट्रल जेल के टॉवर पर तैनात आरएसी जवान की सर्विस राइफल से गोली लगने से मौत

जयपुर: जयपुर सेंट्रल जेल के टॉवर पर तैनात एक आरएसी जवान के गोली लगने से मौत होने का मामला सामने आया है. जेल के बाहर बने अस्थाई बैरक में आरएसी जवान ने खुद की सर्विस राइफल से गोली मार ली. आरएसी जवान गिरधारी लाल टावर नंबर 2 पर तैनात था. रविवार को अचानक गोली की आवाज सुनकर जेल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां पर आरएसी जवान गोली लगने से लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. गंभीर हालत में जवान को तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. खुद की सर्विस राइफल से गोली लगने से गिरधारी लाल की मौत होने की बात सामने आई है. लाल कोठी थाना पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार सुबह सूचना मिली थी कि सेंट्रल जेल में टॉवर नंबर 2 पर तैनात आरएसी कांस्टेबल गिरधारी लाल गोली लगने से लहूलुहान हालत में नीचे पड़ा हुआ था. सूचना मिलते ही पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि आरएसी जवान की राइफल से फायर होने की वजह से वह गंभीर घायल हुआ है. गोली लगने से वह लहूलुहान हो गया, जिसे तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. इस संबंध में लालकोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है.