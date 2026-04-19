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जयपुर सेंट्रल जेल के टॉवर पर तैनात आरएसी जवान की सर्विस राइफल से गोली लगने से मौत

पुलिस जांच करेगी कि गिरधारी लाल ने आत्महत्या करने के उद्देश्य से गोली मारी या राइफल की सफाई करते समय एक्सीडेंटल गोली चली.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 5:06 PM IST

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जयपुर: जयपुर सेंट्रल जेल के टॉवर पर तैनात एक आरएसी जवान के गोली लगने से मौत होने का मामला सामने आया है. जेल के बाहर बने अस्थाई बैरक में आरएसी जवान ने खुद की सर्विस राइफल से गोली मार ली. आरएसी जवान गिरधारी लाल टावर नंबर 2 पर तैनात था. रविवार को अचानक गोली की आवाज सुनकर जेल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां पर आरएसी जवान गोली लगने से लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. गंभीर हालत में जवान को तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. खुद की सर्विस राइफल से गोली लगने से गिरधारी लाल की मौत होने की बात सामने आई है. लाल कोठी थाना पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार सुबह सूचना मिली थी कि सेंट्रल जेल में टॉवर नंबर 2 पर तैनात आरएसी कांस्टेबल गिरधारी लाल गोली लगने से लहूलुहान हालत में नीचे पड़ा हुआ था. सूचना मिलते ही पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि आरएसी जवान की राइफल से फायर होने की वजह से वह गंभीर घायल हुआ है. गोली लगने से वह लहूलुहान हो गया, जिसे तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. इस संबंध में लालकोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है.

जयपुर में आरएसी जवान की मौत (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: थाना में गोली लगने से सिपाही की मौत, हादसा या आत्महत्या जांच में जुटी पुलिस

Deceased RAC Jawan
मृतक आरएसी जवान (ETV Bharat Jaipur)

लाल कोठी थाना अधिकारी प्रकाश राम विश्नोई के मुताबिक आरएसी का जवान गिरधारी लाल काफी समय से जयपुर सेंट्रल जेल में टावर पर ड्यूटी पर तैनात था. रविवार सुबह करीब 11 बजे गिरधारी लाल जेल के बाहर बनी अस्थाई बैरक में था. उस दौरान अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी. गोली की आवाज सुनकर अन्य जवान दौड़कर बैरक के अंदर पहुंचे, जहां पर गिरधारी लाल लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था. सर्विस राइफल की गोली गिरधारी लाल के सीने में लगी हुई थी. जेल कर्मचारियों ने घायल गिरधारी लाल को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गिरधारी लाल ने आत्महत्या करने के उद्देश्य से गोली मारी या राइफल की सफाई करते समय एक्सीडेंटल गोली चली.

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JAIPUR CENTRAL JAIL RAC JAWAN
आरएसी जवान की गोली लगने से मौत
FIRE FROM RAC JAWAN RIFLE
RAC JAWAN DIED AFTER SHOT BY RIFLE

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