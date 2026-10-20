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अजमेर में सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से आरएसी जवान की मौत

अजमेर: अजमेर के पॉलीटेक्निक कॉलेज में चुनावी स्ट्रांग रूम में मौजूद ईवीएम की सुरक्षा में लगे एक आरएसी जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जवान की सर्विस राइफल एसएलआर से गोली चली और जो उसकी ठोड़ी में लगी इससे जवान की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला और आदर्श नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि आरएसी के जवान नरेंद्र गोदारा वर्ष 2018 बैच का है. वह टोंक में आरएसी ए कंपनी का जवान है. यहां अजमेर में पॉलीटेक्निक कॉलेज में पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहां सुरक्षा में उसकी ड्यूटी थी. शाम 5 बजे जवान ड्यूटी पर आया. करीब सवा 5 बजे गोली चली.

इस दौरान दूसरे स्ट्रांग रूम में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात अन्य जवान ने जब गोली की आवाज सुनी तो वह मौके पर पहुंचा. जहां जवान नरेंद्र गोदारा जमीन पर पड़ा था, उसके बगल में राइफल थी. दूसरे जवान ने तुरंत अपने अधिकारियों को घटना की जानकारी दी. जवान नरेंद्र गोदारा के शव को घटनास्थल से एंबुलेंस के जरिए देर शाम जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां मंगलवार को उसके शव का पोस्टमार्टम होगा.

पत्नी भी अजमेर पुलिस में कांस्टेबल: आरएसी जवान नरेंद्र गोदारा का परिवार मूलतः मेड़ता रोड का रहने वाला है. उसका एक भाई ग्वालियर में एयरफोर्स में है, जबकि उसकी पत्नी अजमेर पुलिस में कांस्टेबल है. पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है. एक माह पहले ही नरेंद्र गोदारा और उसकी पत्नी ने पुलिस लाइन के समीप ही भोपों का बाड़ा क्षेत्र में एक मकान में किराए पर कमरा लिया था. वहीं 5 दिन पहले एक नई कार भी ली थी. नरेंद्र की एक साल की बेटी भी है. नरेंद्र गोदारा की मौत गोली लगने से हुई है, यह तो स्पष्ट है, लेकिन यह हादसा है या आत्महत्या यह स्पष्ट नहीं है. उसके पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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