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Z-Plus सुरक्षा हटने से राबड़ी देवी नाराज, सभी सुरक्षाकर्मियों को वापस भेजा, आवास पर सन्नाटा

जेड प्लस सुरक्षा हटने के बाद राबड़ी देवी नाराज हैं. उन्होंने 10 सर्कुलर रोड आवास से सभी सुरक्षा कर्मी को वापस भेज दिया है.

rabri devi upset over withdrawal of z plus security
राबड़ी आवास के बाहर सन्नाटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 6, 2026 at 10:03 AM IST

3 Min Read
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पटना: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की जेड प्लस सुरक्षा वापस ली गई. इससे नाराज होकर आज राबड़ी देवी ने अपने सारे सुरक्षाकर्मियों को वापस भेज दिया है. 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है. एक भी सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद नहीं है.

राबड़ी देवी नाराज: बताया जा रहा है कि जेड प्लस सुरक्षा छिन जाने के बाद राबड़ी देवी काफी नाराज थीं और उन्होंने आज सुबह ही सभी सुरक्षाकर्मियों को अपने आवास से हटाने का फैसला लिया है. राबड़ी देवी ने सिर्फ अपनी ही सुरक्षा नहीं बल्कि लालू यादव की सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मौजूद थे, उन्हें भी वापस कर दिया है.

rabri devi upset over withdrawal of z plus security
राबड़ी आवास के बाहर सन्नाटा (ETV Bharat)

राजद का सरकार पर आरोप: राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार राबड़ी देवी और लालू यादव जैसे नेताओं को अपमानित करना चाहती है. यही कारण रहा कि उनकी जेड प्लस सुरक्षा को वापस लिया गया. सरकार के फैसले से नाराज होकर राबड़ी देवी ने यह कदम उठाया है.

"हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का एक-एक सिपाही जिन्हें सुरक्षा कर्मी मिला है, वह भी वापस कर देंगे. राज्य के एक करोड़ 90 लाख जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया था. जनता राष्ट्रीय जनता दल के साथ है. हम लोग बिना सुरक्षाकर्मी का ही विपक्ष की भूमिका निभाएंगे. सरकार ने जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है." -शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता, राजद

RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव (ETV Bharat)

सम्राट सरकार पर निशाना: शक्ति सिंह यादव ने साफ-साफ कहा कि जनता सब कुछ देख रही है. समय आने पर जनता इन्हें सबक भी सिखाएगी. फिलहाल राबड़ी देवी ने सुरक्षाकर्मियों को लौटा दिया है, यह फैसला उन्होंने खुद लिया है. शक्ति सिंह यादव ने सम्राट सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार में बदले की भावना से राजनीति की जा रही है जो कि कहीं से भी उचित नहीं है. विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें जिस तरह का आवास चाहिए या उन्हें जिस तरह की सुरक्षा चाहिए, वह राज्य सरकार नहीं दे रही है.

rabri devi upset over withdrawal of z plus security
राबड़ी आवास के बाहर सन्नाटा (ETV Bharat)

आवास और सुरक्षा में कटौती: कुल मिलाकर देखें तो राबड़ी देवी द्वारा सुरक्षाकर्मियों को अपने आवास से भी हटा देना एक प्रमुख घटना के रूप में देखा जा रहा है. हाल ही में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को कहा गया था. उसके बाद उनकी सुरक्षा में भी कटौती की गई थी. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में भारी कटौती करने के साथ ही लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव की भी सुरक्षा में कटौती की गई थी.

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