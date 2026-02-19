ETV Bharat / state

'मैट्रिक परीक्षा नहीं देने दिया.. बच्ची ने सदमे में जान दे दी', राबड़ी देवी ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग

बिहार विधान परिषद में आरजेडी का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

पटना: मैट्रिक परीक्षा में देरी के कारण एंट्री नहीं मिलने के बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी. अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने इसको लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बच्ची की मौत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. पूर्व सीएम ने खराब कानून-व्यवस्था पर भी राज्य सरकार को घेरा है. 'बच्ची ने सदमे में दी जान': पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है. 5 मिनट देर क्या हुई, लड़की को परीक्षा देने नहीं दिया गया. जिस वजह से सदमे में आकर उसने अपनी जान दे दी. उन्होंने कहा कि अगर उसको एंट्री दे दी जाती तो क्या होता जाता? पूर्व सीएम राबड़ी देवी (ETV Bharat) 'दोषियों पर हो कार्रवाई': पूर्व सीएम ने कहा कि बच्ची ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया, ये पूरी तरह से सरकार और परीक्षा कराने वाले लोगों की गलती है. उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस घटना के लिए दोषी है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. राबड़ी देवी ने कहा कि वह सरकार से मांग करते हैं कि दोषी लोगों पर एक्शन लें और बच्चों को एग्जाम हॉल में जाने से ना रोका जाए.