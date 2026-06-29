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आज 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करेंगी राबड़ी देवी? जानें किस घर में रहेगा लालू परिवार

अंतिम चरण में शिफ्टिंग की प्रक्रिया: सूत्रों के मुताबिक, 10 सर्कुलर रोड से शिफ्टिंग की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. बीते कुछ दिनों में लगातार बड़ी मात्रा में सामान दूसरे स्थानों पर भेजा गया है. आवास परिसर से सुरक्षा से जुड़े कुछ उपकरणों और अन्य व्यवस्थाओं को भी हटाया जा चुका है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि परिवार जल्द ही यहां से स्थानांतरित हो जाएगा.

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार का कहना है कि राबड़ी देवी का मानना है कि बिना चार्ज रजिस्टर के आवास खाली करने पर भविष्य में सरकारी सामानों को लेकर अनावश्यक विवाद या आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसलिए उन्होंने विभाग से आग्रह किया है कि पहले वर्ष 2006 का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए और उसके बाद ही आवास का अंतिम हस्तांतरण किया जाएगा.

राबड़ी ने क्यों मांगा चार्ज रजिस्टर?: जब वर्ष 2006 में राबड़ी देवी को यह सरकारी आवास आवंटित किया गया था, उस समय भवन निर्माण विभाग ने आवास में उपलब्ध फर्नीचर, उपकरणों और अन्य सरकारी सामग्रियों का विस्तृत विवरण चार्ज रजिस्टर में दर्ज किया था. अब आवास खाली करने से पहले राबड़ी देवी उस सूची की प्रति मांग रही हैं, ताकि सभी सामानों का मिलान कर विधिवत तरीके से भवन विभाग को सौंपा जा सके.

राबड़ी ने फिर मांगी मोहलत : आवास निर्माण विभाग की ओर से जारी सात दिनों के अंतिम नोटिस की अवधि आज यानी सोमवार को समाप्त हो रही है. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग से 5 जुलाई तक का अतिरिक्त समय मांगा है. उन्होंने पत्र लिखकर कहा, 'वर्ष 2006 का चार्ज रजिस्टर अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस वजह से आवास हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है.'

पटना: राजधानी पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करने का काउंटडाउन शुरू होते ही बाहर भारी हलचल देखी जा रही है. राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव बिना किसी सुरक्षा तामझाम के इस आवास से बाहर निकल गए हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी फिलहाल बंगले के अंदर ही मौजूद हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस आवास से अपना सारा निजी सामान हटा लिया है और अब वे पूरी तरह से 1 पोलो रोड स्थित अपने नए सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए हैं.

5 जुलाई तक के लिए मांगा वक्त: इधर, राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग चर्चाएं भी चल रही हैं. 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है और 10 सर्कुलर रोड बीते दो दशकों से पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है. ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि पार्टी चाहती है कि स्थापना दिवस के आसपास होने वाले घटनाक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं के सामने इस राजनीतिक बदलाव को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाए.

राबड़ी देवी ने 5 जुलाई तक मांगा समय (ETV Bharat)

कहां शिफ्ट हो सकते है लालू-राबड़ी?: वैसे तो सरकार की तरफ से राबड़ी देवी को विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया है लेकिन चर्चा है कि वह अपने निजी आवास में शिफ्ट कर सकती है.

39 हार्डिंग रोड: सरकार ने राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड बंगला आवंटित किया है लेकिन वहां अभी करीब 70% ही काम पूरा हुआ है. पेंटिंग, फर्नीचर, एसी, साफ-सफाई और इंटीरियर का काम बाकी है. ऐसे में माना जा रहा है कि लालू परिवार फिलहाल उस आवास में शिफ्ट नहीं करेगा.

पोलो रोड: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक पोलो रोड सरकारी आवास आवंटित है. ऐसे में ये भी चर्चा है कि राबड़ी देवी उसी बंगले में उनके साथ अस्थायी रूप से शिफ्ट हो सकती हैं. फिलहाल यही सबसे मजबूत संभावना मानी जा रही है. हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई औपचारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. अब तक तेजस्वी भी सर्कुलर रोड में ही रहते थे, जबकि इस आवास से आधिकारिक कामकाज करते थे.

लालू-तेजस्वी के साथ राबड़ी देवी (ETV Bharat)

कौटिल्य नगर का निजी आवास: पटना के कौटिल्य नगर में लालू यादव का निजी मकान है. पिछले कई दिनों से वहां सामान शिफ्ट किया जा रहा है. साथ ही निर्माण कार्य चल रहा है. हालांकि चर्चा है कि घर को पूरी तरह से तैयार होने में अभी करीब 15-20 दिन और लग सकते हैं.

महुआ बाग का निजी आवास: दानापुर के महुआ बाग में लालू यादव का अपना घर बन रहा है. यह दो मंजिला आलीशान मकान है. जहां मीटिंग हॉल और पर्याप्त पार्किंग समेत अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी. हालांकि यहां भी निर्माण कार्य अधूरा है. पूरी तरह तैयार होने में अभी 3-4 महीने लग सकते हैं.

बिना सुरक्षा के निकले लालू-तेजस्वी: शिफ्टिंग की गहमागहमी के बाच आरजेडी अध्यक्ष लालू यागव और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव बिना सुरक्षा के 10 सर्कुलर रोड आवास से निकल गए हैं. दोनों अपनी-अपनी कार से अलग-अलग जगहों के लिए निकले हैं. लालू परिवार ने पिछले दिनों सुरक्षा कटौती के बाद सुरक्षा वापस कर दिया था. पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है कि जिम्मेदारी सरकार की है.

नई जगह शिफ्ट होगा लालू परिवार (ETV Bharat)

"सरकार समझती है कि लालू जी को थ्रेट नहीं है तो सरकार समझे. अगर सरकार सुरक्षा नहीं देगी तो उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा थोड़े ही है. बिहार की जनता उनके साथ है."- अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल

मंत्री के नाम पर 10 सर्कुलर रोड आवंटित: सरकार की ओर से राबड़ी देवी को पहले एक महीने के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया गया था. निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद 15 दिनों का अतिरिक्त नोटिस जारी किया गया और अंत में सात दिनों का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया, जिसकी अवधि आज समाप्त हो रही है. सरकार ने इस आवास का आवंटन पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम के नाम कर दिया है, जबकि राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया है.

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