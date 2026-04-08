पटना में कुत्तों की 'समस्या' से मुक्ति पाने के लिए फुलप्रूफ प्लान पर चल रहा है काम
पटना को रेबीज मुक्त बनाने की पहल चल रही है. 6 महीनों में 7,333 आवारा कुत्तों का टीकाकरण-नसबंदी हुए हैं. पढ़ें पूरी खबर
Published : April 8, 2026 at 7:32 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना को रेबीज मुक्त शहर बनाने की दिशा में पटना नगर निगम ने बड़ा और व्यापक अभियान तेज कर दिया है. राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निगम द्वारा पिछले 6 महीनों में विशेष अभियान चलाकर 7,333 आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण किया गया है. यह अभियान शहर में कुत्ता काटने की घटनाओं को कम करने, रेबीज संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने और आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
बनाया गया है कंट्रोल रूम : पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा के अनुसार आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था भी बनाई है. नागरिक कंट्रोल रूम नंबर 0621-2200634 और 9264447449, टोल-फ्री हेल्पलाइन 155304 तथा व्हाट्सऐप नंबर 9472223909 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
''किसी भी क्षेत्र को रेबीज संक्रमण से सुरक्षित बनाने के लिए कम से कम 70 प्रतिशत कुत्तों का टीकाकरण जरूरी माना जाता है. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वार्डों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है.''- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना
अब तक कुल 366 शिकायतें : निगम के मुताबिक विभिन्न माध्यमों से अब तक कुल 366 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका निष्पादन सुनिश्चित किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि केवल शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि निगम की टीमें सभी वार्डों में खुद भी ऐसे कुत्तों की पहचान कर रही हैं जो अब तक टीकाकरण से वंचित रह गए हैं. इससे अभियान को और प्रभावी बनाने में मदद मिल रही है.
समस्या की मुख्य वजह क्या है? : नगर आयुक्त का कहना है कि कई स्थानों पर कचरे में पड़े खाद्य पदार्थ कुत्तों के लिए भोजन का स्थायी स्रोत बन जाते हैं, जिससे वे उन्हीं जगहों पर लगातार जमा रहते हैं. इसके अलावा कई पशु प्रेमी सड़कों और गलियों में कुत्तों को बिस्किट, ब्रेड और अन्य खाद्य सामग्री खिलाते हैं. इससे न केवल कुत्तों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि वे एक ही जगह बड़ी संख्या में जुटने लगते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है.
''कुल मिलाकर शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के पीछे खुले में फेंका गया भोजन और सड़क किनारे फैली गंदगी को बड़ा कारण माना गया है. इसी समस्या के समाधान के लिए निगम ने हर वार्ड में विशेष डॉग फीडिंग जोन विकसित करने की योजना बनाई है.''- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना
प्रत्येक वार्ड में डॉग फीडिंग जोन : यशपाल मीणा ने कहा कि पटना नगर निगम की योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में करीब 10×10 फीट क्षेत्रफल वाले स्थानों की पहचान की गई है, जिन्हें डॉग फीडिंग जोन के रूप में विकसित किया जाएगा. यह पहल नागरिकों और पशुओं दोनों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.
''निर्धारित जगहों पर पशु प्रेमी और स्थानीय लोग आवारा कुत्तों को भोजन उपलब्ध करा सकेंगे. निगम का मानना है कि इससे शहर की सड़कों और गलियों में कुत्तों की अनियंत्रित आवाजाही कम होगी, स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी और कुत्तों के एक जगह इकट्ठा होने से होने वाली समस्याओं में भी कमी आएगी.''- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना
1.29 एकड़ में डॉग शेल्टर : इसके साथ ही पटना नगर निगम ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और देखभाल के लिए बड़े डॉग शेल्टर की भी योजना बनाई है. रामचक बैरिया में लगभग 1.29 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जहां करीब 2,000 कुत्तों को एक साथ रखने की क्षमता वाला आधुनिक डॉग शेल्टर बनाया जाएगा.
विभाग को भेजा गया प्रस्ताव : यह शेल्टर सरकारी अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, न्यायालय परिसरों, कार्यालयों और अन्य सरकारी परिसरों से पकड़े गए आवारा कुत्तों की देखभाल, उपचार और पुनर्वास के लिए उपयोग में लाया जाएगा. नगर निगम ने इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार को प्रस्ताव भेज दिया है.
नगर आयुक्त ने बताया कि कई बार इस अभियान को लेकर पशु प्रेमियों और कुत्तों से परेशान लोगों के बीच मतभेद भी सामने आते हैं. कुछ लोग कुत्तों को पकड़ने का विरोध करते हैं, जबकि दूसरी ओर उपचार के बाद उन्हीं कुत्तों को उनके मूल स्थान पर वापस छोड़े जाने पर भी आपत्ति जताई जाती है.
''नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पकड़े गए प्रत्येक कुत्ते को अधिकतम एक सप्ताह के लिए रामचक बैरिया स्थित डॉग हॉस्पिटल में रखा जाता है. जहां उसकी नसबंदी, एंटी-रेबीज टीकाकरण, डी-वॉर्मिंग और अन्य जरूरी उपचार किए जाते हैं. इलाज पूरा होने के बाद नियमों के तहत उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाता है, जहां से उन्हें पकड़ा गया था.''- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना
लोगों से अपील : पटना नगर निगम ने शहरवासियों से इस अभियान में सहयोग की अपील की है. निगम का कहना है कि यह कार्रवाई जनहित और पशु कल्याण दोनों को ध्यान में रखकर की जा रही है. नागरिकों के सहयोग से ही पटना को रेबीज मुक्त बनाने, डॉग बाइट की घटनाओं में कमी लाने और आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफलता मिलेगी. निगम की इस पहल से न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि शहरी स्वच्छता और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाने का भी एक मॉडल बन जाएगा.
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