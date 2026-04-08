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पटना में कुत्तों की 'समस्या' से मुक्ति पाने के लिए फुलप्रूफ प्लान पर चल रहा है काम

पटना : बिहार की राजधानी पटना को रेबीज मुक्त शहर बनाने की दिशा में पटना नगर निगम ने बड़ा और व्यापक अभियान तेज कर दिया है. राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निगम द्वारा पिछले 6 महीनों में विशेष अभियान चलाकर 7,333 आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण किया गया है. यह अभियान शहर में कुत्ता काटने की घटनाओं को कम करने, रेबीज संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने और आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

बनाया गया है कंट्रोल रूम : पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा के अनुसार आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था भी बनाई है. नागरिक कंट्रोल रूम नंबर 0621-2200634 और 9264447449, टोल-फ्री हेल्पलाइन 155304 तथा व्हाट्सऐप नंबर 9472223909 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

''किसी भी क्षेत्र को रेबीज संक्रमण से सुरक्षित बनाने के लिए कम से कम 70 प्रतिशत कुत्तों का टीकाकरण जरूरी माना जाता है. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वार्डों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है.''- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना

कुत्तों की नसबंदी (ETV Bharat)

अब तक कुल 366 शिकायतें : निगम के मुताबिक विभिन्न माध्यमों से अब तक कुल 366 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका निष्पादन सुनिश्चित किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि केवल शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि निगम की टीमें सभी वार्डों में खुद भी ऐसे कुत्तों की पहचान कर रही हैं जो अब तक टीकाकरण से वंचित रह गए हैं. इससे अभियान को और प्रभावी बनाने में मदद मिल रही है.

समस्या की मुख्य वजह क्या है? : नगर आयुक्त का कहना है कि कई स्थानों पर कचरे में पड़े खाद्य पदार्थ कुत्तों के लिए भोजन का स्थायी स्रोत बन जाते हैं, जिससे वे उन्हीं जगहों पर लगातार जमा रहते हैं. इसके अलावा कई पशु प्रेमी सड़कों और गलियों में कुत्तों को बिस्किट, ब्रेड और अन्य खाद्य सामग्री खिलाते हैं. इससे न केवल कुत्तों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि वे एक ही जगह बड़ी संख्या में जुटने लगते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है.

''कुल मिलाकर शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के पीछे खुले में फेंका गया भोजन और सड़क किनारे फैली गंदगी को बड़ा कारण माना गया है. इसी समस्या के समाधान के लिए निगम ने हर वार्ड में विशेष डॉग फीडिंग जोन विकसित करने की योजना बनाई है.''- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना

प्रत्येक वार्ड में डॉग फीडिंग जोन : यशपाल मीणा ने कहा कि पटना नगर निगम की योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में करीब 10×10 फीट क्षेत्रफल वाले स्थानों की पहचान की गई है, जिन्हें डॉग फीडिंग जोन के रूप में विकसित किया जाएगा. यह पहल नागरिकों और पशुओं दोनों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.