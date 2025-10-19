भीलवाड़ा में 3 लाख 60 हजार हेक्टेयर में होगी रबी की बुवाई, बांधों से छोड़ेंगे पानी
कृषि विभाग ने रबी की बुवाई के समय डीएपी खाद की जगह एसएसपी व यूरिया मिलाकर उपयोग करने का सुझाव दिया है.
Published : October 19, 2025 at 1:47 PM IST
भीलवाड़ा: जिले में अच्छे मानसून के चलते लबालब बांधों और तालाबों से रबी की फसलों के सिंचाई का पानी छोड़ा जाएगा. जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नहरों की सफाई के साथ बांधों व तालाबों से पानी छोड़ने की तारीख तय करने को कहा है. इसके लिए जल वितरण समिति की बैठकें होंगी. कृषि विभाग ने रबी में मुख्यतया गेहूं, जौ, चना व सरसों की बुवाई का लक्ष्य तय कर दिया है. तारामीरा, सरसों व चने की फसल की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है.
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने कहा कि जिले में 3 लाख 60 हजार हेक्टेयर भूमि में रबी की बुवाई का लक्ष्य रखा है. इनमें लगभग 1 लाख 80 हजार हेक्टेयर में गेहूं, 50 हजार हेक्टेयर में सरसों, 98 हजार हेक्टेयर में चने और 20 हजार हेक्टेयर में जौ की बुवाई का लक्ष्य है. अभी सरसों व चने की फसल की बुवाई पूरी होने को है. जौ व गेहूं की बुवाई नवंबर व दिसंबर में होगी.
डीएपी की जगह एसएसपी : कृषि विभाग ने सरसों, चना व गेहूं में डीएपी की जगह एसएसपी का उपयोग करने की अपील की. संयुक्त निदेशक विनोद जैन ने कहा कि किसान तीन बैग एसएसपी के साथ एक बैग यूरिया का मिश्रण कर डीएपी से अच्छी गुणवत्ता की खाद तैयार कर सकते हैं. इसमें डीएपी खाद से कम लागत आएगी. किसान को 1200 रुपए का सल्फर एक्स्ट्रा मिलेगा.
एसएसपी के सैम्पल लिए: जिले में कृषि विभाग ने वित्तीय वर्ष में निजी दुकानों समेत एसएसपी की हर इंडस्ट्री से सैम्पल लिए. उसके बाद ही एसएसपी खाद डिस्पैच किया जाता है. सैंपल की लैब में जांच के बाद एसएसपी खाद के सभी मानक सही पाए गए. कुछ सैंपल में मानक सही नहीं मिलने पर रोक लगा दी. जिले में 576 नमूने लिए, जिनमें 400 नमूने इंडस्ट्री के हैं.