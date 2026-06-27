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SET 2026: अब 6 की जगह 13 सितंबर को आयोजित होगी परीक्षा, सब्जेक्ट बढ़कर हुए 37

SET 2026 परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जा रहे हैं. अब तक 30 हजार आवेदन हो चुके हैं.

University of Kota
कोटा विश्वविद्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 6:56 PM IST

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कोटा: राजस्थान के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पात्रता निर्धारित करने वाली राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2026 (R-STATE ELIGIBILITY TEST 2026) के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं. 14 जुलाई अंतिम तारीख है. अब इसकी परीक्षा तारीख में बदलाव कर दिया गया है. पहले परीक्षा 6 सितंबर को आयोजित होने वाली थी. अब राज्य सरकार के निर्देश पर इसे 13 सितंबर पर आयोजित किया जाएगा.

सीटेट की परीक्षा भी 6 सितंबर को: कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने बताया कि राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश सेट-2026 के आयोजन की जिम्मेदारी इस साल कोटा विश्वविद्यालय को सौंपी गई है. अब परीक्षा में दो बदलाव किए गए हैं, जिनमें पहले बदलाव परीक्षा की तारीख को लेकर है. परीक्षा की तारीख पहले 6 सितंबर थी, लेकिन सीटेट की परीक्षा भी इसी दिन है. इसीलिए तारीख बदलते हुए 13 सितंबर किया गया है.

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दूसरी तरफ परीक्षा को यूजीसी नेट के विषयों के अनुरूप करवाया जा रहा है. कई विद्यार्थियों ने इसमें विषयों को जोड़ने की मांग की थी. ऐसे में विद्यार्थियों के मांग पत्र को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा में जनसंचार एवं पत्रकारिता और संस्कृत (पारंपरिक) को पहली बार शामिल किया गया है. इसके साथ ही कोटा विश्वविद्यालय अब कुल 37 विषयों में परीक्षा आयोजित करेगा.

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अब तक 30 हजार आवेदन: विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ घनश्याम शर्मा ने बताया कि SET 2026 परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जा रहे हैं. अब तक परीक्षा में करीब 30 हजार आवेदन हो गए हैं. इनके 2 लाख से ज्यादा होने की संभावना है. अभ्यर्थी कोटा विश्वविद्यालय की वेबसाइट व एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 1500 रुपए फीस है. जबकि ओबीसी नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपए है. इसी तरह से एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 रुपए शुल्क है.

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SET 2026 परीक्षा यूजीसी नेट के स्टैंडर्ड के आधार पर पेन पेपर मोड पर आयोजित की जाएगी. स्टूडेंट को इसमें ओएमआर शीट भरनी होगी. परीक्षा में प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे. दोनों में मिलाकर 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे. पहला भाग पहले पार्ट में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान, शिक्षक एवं शोध, अभिक्षमता व तार्किक क्षमता के होंगे. दूसरे प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे. यह स्टूडेंट के विषय के अनुसार पूछे जाएंगे. पूरा पेपर 300 अंक का है. परीक्षा अवधि तीन घंटे होगी. परीक्षा में सही प्रश्न के लिए दो अंक मिलेंगे, जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

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राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2026
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