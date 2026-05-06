केबीसी के तर्ज पर क्विज प्रतियोगिता, मनेन्द्रगढ़ के बच्चों का दिखा टैलेंट
मनेन्द्रगढ़ में ज्ञान शिखर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसमें स्कूली बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 6, 2026 at 5:51 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं. इस क्रम में मनेन्द्रगढ़ में विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर ज्ञान शिखर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया.
तीन विकास खंडों की टीम ने लिया हिस्सा
ज्ञान शिखर प्रतियोगिता में जिले को तीन विकास खंडों में बांटा गया था. यह विकासखंड मनेन्द्रगढ़,खड़गवां और भरतपुर नाम से विभाजित की गई. इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान पूरा माहौल टीवी क्विज़ शो कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर तैयार किया गया था, जिससे विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला. प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी ज्ञान क्षमता और तर्कशक्ति का परिचय दिया.
यह आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा कराया गया. प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं के विद्यार्थियों ने भाग लेते हुए सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, इतिहास और समसामयिक विषयों से जुड़े सवालों के जवाब दिए.
इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं. इससे छात्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति रुचि बढ़ती है और आत्मविश्वास भी मजबूत होता है- आरपी मीरे, जिला शिक्षा अधिकारी, एमसीबी
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह का आयोजन नई शिक्षा नीति के तहत किया गया. इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों के अंदर सकारात्मक वातावरण तैयार करना है. जिससे बच्चे पढ़ाई लिखाई के प्रति और जागरुक हो सकें.