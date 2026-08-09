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अगस्त क्रांति दिवस पर टूरिस्ट के लिए खोली गई अल्मोड़ा जेल, याद किये गये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जेल में अगस्त क्रांति दिवस मनाई गई. उत्तराखंड की सबसे पुरानी जेल अल्मोड़ा की जेल है.

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अल्मोड़ा ज़िला जेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2026 at 2:42 PM IST

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अल्मोड़ा: आज भारत छोड़ो आंदोलन' की 84वीं वर्षगांठ है. इस ऐतिहासिक मौके पर अल्मोड़ा ज़िला जेल में 'अगस्त क्रांति दिवस' पूरे उत्साह के साथ मनाया गया. साथ ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यादों से रूबरू होने के लिए जेल के दरवाज़े पर्यटकों के लिए के खोले गए.

इस मौके पर अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने कहा आज पूरे देश में बहुत खुशी और जश्न का माहौल है. आज हम 'अगस्त क्रांति दिवस' मना रहे हैं. हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं. देशभक्ति के गीत गाते हैं, जबकि यहां मौजूद अन्य लोग बच्चों को उस दौर के इतिहास और भावना को समझने में मदद करते हैं. हम भविष्य में ज़िला जेल को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करेंगे. जिससे हम इस जगह को पर्यटकों के लिए खोल सकें. जिससे वे इसे देख सकें.

अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने कहा आने वाली पीढ़ी अगस्त क्रांति दिवस' के इतिहास के बारे में जान सकें इसके लिए प्रयास किये जाएंगे. उन्होंने कहा निश्चित रूप से इसे एक म्यूज़ियम में बदला जाना चाहिए. इसे खोलने से आने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा होगा. ऐसी ऐतिहासिक जगहों का पर्यटकों के लिए हमेशा से ही बड़ा आकर्षण रहा है. खासकर इसलिए क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के दौरान महान हस्तियों ने यहां समय बिताया था.

बता दें उत्तराखंड की सबसे पुरानी जेल अल्मोड़ा की जेल है. इस जेल में पंडित नेहरू दो बार रहे हैं. इनके अलावा भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत, खान अब्दुल गफ्फार खां सहित 7 लोग इस जेल में रहे. स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई अनेक यादें यहा रखी है. पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मेरी आत्मकथा के कुछ अध्याय इसी जेल में लिखे थे. इस जेल में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की अनेक यादें संरक्षित हैं.

यहां स्थित नेहरू वार्ड में उनके खाने के बर्तन, चरखा, दीपक, चारपाई सहित पुस्तकालय भवन, भोजनालय आदि है. अगस्त क्रांति के अवसर पर हर वर्ष 9 अगस्त को इस जेल के नेहरू वार्ड में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. इस जेल को संरक्षित कर इसे हैरिटेज के रूप में विकसित करने की लंबे समय से मांग भी उठ रही है.

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