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अगस्त क्रांति दिवस पर टूरिस्ट के लिए खोली गई अल्मोड़ा जेल, याद किये गये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

अल्मोड़ा: आज भारत छोड़ो आंदोलन' की 84वीं वर्षगांठ है. इस ऐतिहासिक मौके पर अल्मोड़ा ज़िला जेल में 'अगस्त क्रांति दिवस' पूरे उत्साह के साथ मनाया गया. साथ ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यादों से रूबरू होने के लिए जेल के दरवाज़े पर्यटकों के लिए के खोले गए.

इस मौके पर अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने कहा आज पूरे देश में बहुत खुशी और जश्न का माहौल है. आज हम 'अगस्त क्रांति दिवस' मना रहे हैं. हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं. देशभक्ति के गीत गाते हैं, जबकि यहां मौजूद अन्य लोग बच्चों को उस दौर के इतिहास और भावना को समझने में मदद करते हैं. हम भविष्य में ज़िला जेल को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करेंगे. जिससे हम इस जगह को पर्यटकों के लिए खोल सकें. जिससे वे इसे देख सकें.

अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने कहा आने वाली पीढ़ी अगस्त क्रांति दिवस' के इतिहास के बारे में जान सकें इसके लिए प्रयास किये जाएंगे. उन्होंने कहा निश्चित रूप से इसे एक म्यूज़ियम में बदला जाना चाहिए. इसे खोलने से आने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा होगा. ऐसी ऐतिहासिक जगहों का पर्यटकों के लिए हमेशा से ही बड़ा आकर्षण रहा है. खासकर इसलिए क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के दौरान महान हस्तियों ने यहां समय बिताया था.