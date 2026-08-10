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कांवड़ियों के अजब-गजब ढंग; मेरठ की सड़कों पर आकर्षण का केंद्र बना आरक्षण मुक्त भारत की झांकी

मेरठ : सावन के पवित्र महीने में जहां चारों ओर बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों की गूंज है. वहीं कांवड़ यात्रा में आस्था के बीच राजनीतिक मुद्दा भी देखने को मिल रहा है. बुलंदशहर और पिलखुवा क्षेत्र के कांवड़ियों का एक दल हरिद्वार से "आरक्षण खत्म करो" के संदेश वाली कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर निकला है.





​पिलखुवा के ग्राम खेड़ा से हरिद्वार जल लेने गए शिवभक्त विशाल शर्मा का कहना है कि हम भगवान भोलेनाथ का जल लेकर आ रहे हैं. साथ ही सरकार के सामने अपनी यह मांग रख रहे हैं कि देश में जातिगत आरक्षण व्यवस्था खत्म की जाए. आज सामान्य वर्ग का योग्य युवा पढ़ाई और लगन के बावजूद सरकारी नौकरियों से वंचित रह जाता है. कम अंकों वालों को अवसर मिल जाता है. हमारी सरकार से मांग है कि योग्यता और आर्थिक स्थिति को आधार बनाया जाए न कि जाति को. यदि सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो कांवड़ यात्रा के बाद अगला पड़ाव दिल्ली का जंतर-मंतर होगा. जहां देशभर के युवा बड़ा आंदोलन करेंगे.





​बुलंदशहर और पिलखुवा के इन कांवड़ियों का कहना है कि यह केवल प्रतीकत्मक विरोध नहीं है, बल्कि यह देश के लाखों असंतुष्ट युवाओं की आवाज है. यदि केंद्र और राज्य सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया या सकारात्मक नीति नहीं बनाई तो कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा.







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