ETV Bharat / state

सरकारी राशन दुकान से 26 क्विंटल चावल चोरी, कवर्धा पुलिस को नहीं मिला चोरों का सुराग

चोर जाते-जाते दुकान में लगे इलेक्ट्रॉनिक नाप-तौल मशीन भी अपने साथ ले गए.

ANNAPURNA SCHEME
सरकारी राशन दुकान में चोरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 8, 2026 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: चोरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. शनिवार को अज्ञात चोरों ने पिपरिया थाना इलाके के ग्राम बानो में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने यहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान में सेंधमारी कर 26 क्विंटल सरकारी चावल चोरी कर लिया. चोरों ने दुकान का ताला बड़े आराम से तोड़ा और चावल की बोरी लादकर अपने साथ ले गए. चोरों ने सिर्फ चावल ही नहीं चुराया बल्कि दुकान में रखे डिजिटल नाप तौल मशीन को भी अपने साथ ले गए. चोरे गए सामान की कीमत कुल 75 हजार के करीब है.

सरकारी राशन दुकान से 26 क्विंटल चावल चोरी

सेल्समैन के अनुसार शनिवार को ग्रामीणों को राशन बांटकर वो अपने घर चला गया. रविवार सुबह जब फिर से बचे हितग्राहियों को राशन देने दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान के सामने गेट पर लगा ताला टूटा पड़ा है. दुकान के भीतर प्रवेश करने पर कमरे में रखा 26 क्विंटल चावल और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन गायब है. दुकान के अंदर रखे अन्य सामान भी अस्त-व्यस्त पड़े है. दुकान संचालक ने तत्काल घटना की जानकारी पहले अपने विभागीय अधिकारी को दी फिर पिपरिया थाना पहुंच कर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में भी पूछताछ शुरू कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।

सरकारी राशन दुकान में चोरी (ETV Bharat)

अन्नपूर्णा योजना के तहत बंटने वाला चावल गायब

राज्य सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब परिवारों को निशुल्क चावल उपलब्ध कराया जाता है, ताकि जरूरतमंदों को खाद्यान्न की कमी न हो. ऐसे में राशन दुकान से बड़ी मात्रा में चावल की चोरी होने से ग्रामीणों में भी नाराजगी देखी जा रही है. ग्रामीणों ने आरोपियों को जल्द पकड़ने और गरीबों के हक का राशन वापस दिलाने की मांग की है.

NH-30 के 4-लेन विस्तार को केंद्र की मंजूरी, कवर्धा बायपास भी स्वीकृत

NH 30 में होली की खुशियां के बीच मातम, त्योहार मनाने घर लौट रहे भाई बहन को पिकअप ने कुचला

छल्ला गैंग का पर्दाफाश, कुकदुर के सुनसान एरिया में राहगीरों को करते थे टारगेट, कई के तोड़े हाथ पैर

TAGGED:

GOVERNMENT RATION SHOP KAWARDHA
KABIRDHAM
PIPARIYA POLICE STATION
VILLAGE BANO
ANNAPURNA SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.