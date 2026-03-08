ETV Bharat / state

सरकारी राशन दुकान से 26 क्विंटल चावल चोरी, कवर्धा पुलिस को नहीं मिला चोरों का सुराग

कवर्धा: चोरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. शनिवार को अज्ञात चोरों ने पिपरिया थाना इलाके के ग्राम बानो में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने यहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान में सेंधमारी कर 26 क्विंटल सरकारी चावल चोरी कर लिया. चोरों ने दुकान का ताला बड़े आराम से तोड़ा और चावल की बोरी लादकर अपने साथ ले गए. चोरों ने सिर्फ चावल ही नहीं चुराया बल्कि दुकान में रखे डिजिटल नाप तौल मशीन को भी अपने साथ ले गए. चोरे गए सामान की कीमत कुल 75 हजार के करीब है.

सेल्समैन के अनुसार शनिवार को ग्रामीणों को राशन बांटकर वो अपने घर चला गया. रविवार सुबह जब फिर से बचे हितग्राहियों को राशन देने दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान के सामने गेट पर लगा ताला टूटा पड़ा है. दुकान के भीतर प्रवेश करने पर कमरे में रखा 26 क्विंटल चावल और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन गायब है. दुकान के अंदर रखे अन्य सामान भी अस्त-व्यस्त पड़े है. दुकान संचालक ने तत्काल घटना की जानकारी पहले अपने विभागीय अधिकारी को दी फिर पिपरिया थाना पहुंच कर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में भी पूछताछ शुरू कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।