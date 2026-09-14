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गणेश चतुर्थी 2026: जयपुर में 'गणपति बप्पा मोरिया' की गूंज...गणेश मंदिरों में भक्तों का सैलाब

मोती डूंगरी, नहर के गणेश एवं गढ़ गणेश मंदिर समेत सभी प्रमुख गणेश मंदिरों में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का रेला.

Crowd of devotees at the Ganesh temple in Jaipur
जयपुर में गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 8:22 PM IST

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जयपुर: गणेश चतुर्थी पर छोटी काशी जयपुर में बुधवार सुबह से ही गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंजे. शहर के सभी गणेश मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त भगवान गणेशजी के दर्शन करने पहुंचे. सुबह से शुरू यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहा. मान्यता है कि गणपति के दर्शन मात्र से बुद्धि, बल, विवेक और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. गणेश चतुर्थी पर राजधानी जयपुर में लोगों ने अपने घरों के द्वार पर भी भगवान गणेशजी की मूर्ति स्थापित की एवं पूजा अर्चना की. भगवान को सिंदूर का चोला, जनेऊ और पोशाक धारण कराई.

राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर, नहर के गणेश मंदिर, गढ़ गणेश मंदिर, सिद्धि विनायक गणेश मंदिर समेत सभी मंदिरों में विशेष पूजा की गई. भगवान श्री गणेश का अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण करवाई गई. भगवान श्रीगणेश को मोदक, गुड़धानी और चूरमे का भोग लगा मंगल कामनाएं की.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: गणेश चतुर्थी 2026 : रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में लक्खी मेले का आगाज, बाड़मेर में बप्पा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु

नहर के गणेश मंदिर: नहर के गणेश मंदिर काफी प्राचीन हैं. नहर के गणेश मंदिर में दक्षिणावर्ती सूंड और दक्षिणाभिमुख स्वरूप में विराजमान प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को राजशाही पोशाक बनाई गई. स्वर्ण मुकुट और स्वर्ण कर्ण अलंकारों से सजे गणपति के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे. माउंट रोड पर मंदिर में प्रवेश के लिए बैरिकेड्स लगाए गए.

Deputy CM Diya Kumari offered prayers at Moti Doongri Temple.
डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने मोतीडूंगरी मंदिर में किए दर्शन (ETV Bharat Jaipur)

नहर के गणेश मंदिर के महंत जय शर्मा ने बताया कि भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव कार्यक्रम से पहले यहां भस्म से तैयार विग्रह का दूर्वा अभिषेक किया जाता है. भगवान के पूरे वर्ष राजसी रूप के दर्शन होते हैं. एक दिन पहले सिंजारा महोत्सव मनाया गया. इस अवसर पर मेहंदी वितरण किया गया. भगवान श्री गणेश जी को लहरिया की पोशाक धारण करवाई गई थी. गणेश चतुर्थी पर भगवान श्रीगणेश को राजशाही पोशाक धारण करवाई है. गणेशजी को स्वर्ण मुकुट धारण करवाया गया. छप्पन भोग की झांकी सजाई गई. शाम के समय आतिशबाजी और बैंड वादन किया.

Crowd of devotees at the temple
मंदिर में भक्तों की भीड़ (ETV Bharat Jaipur)

प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर: नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर जयपुर की बसावट से पहले गढ़ गणेश मंदिर की स्थापना की गई थी. गढ़ गणेश मंदिर में 365 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचना पड़ता है. गढ़ गणेश मंदिर में बिना सूंड वाले गणेशजी विराजमान हैं. मंदिर में विशेष चूरमा प्रसाद का वितरण किया गया. मंदिर जयपुर का सबसे पहले गणेश धाम माना जाता है. यहां दर्शन के बाद ही अन्य गणेश मंदिरों में जाने की मान्यता है.

Adorned idol of Lord Ganesha
गणेशजी की शृंगारित मूर्ति (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: गणेश चतुर्थी पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, जेएलएन रोड तक पहुंची भक्तों की कतार

मोती डूंगरी गणेश मंदिर: जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहा. सुबह से भक्तों की लंबी कतार रही. गणपति को हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट, नौलखा हार और चांदी के सिंहासन पर विराजमान कराया गया. भक्तों की लंबी कतारे जेएलएन मार्ग तक पहुंच गई. सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया. मंदिर प्रशासन ने विशेष बैरिकेडिंग की गई थी.

'Chhappan Bhog' tableau at the Nahar Ganesh Temple.
नहर के गणेश मंदिर में छप्पन भोग की झांकी (ETV Bharat Jaipur)

डिप्टी सीएम दीया ने किए दर्शन: गणेश चतुर्थी पर डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंच कर भगवान के दर्शन किए. दीया ने पूजा अर्चना कर भगवान गणेशजी का आशीर्वाद लिया. दीया कुमारी ने गणेशजी से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की. प्रदेश की उन्नति और विकास की मनोकामना की. दीया कुमारी ने कहा कि भगवान श्री गणेश जी की कृपा से राजस्थान प्रकृति, विकास और समृद्धि के पद पर निरंतर आगे बढ़े.

पढ़ें: गणेश चतुर्थी की धूम: मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल, की सुख-समृद्धि की कामना

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DEPUTY CM DIYA OFFERED PRAYERS
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