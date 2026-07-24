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ग्राउंड रिपोर्ट: जर्जर गुंबद, उखड़ी ईंटें और एएसआई की बेरुखी; आगरा की ऐतिहासिक जामा मस्जिद का वजूद खतरे में!

मुगल इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम की विरासत प्रशासनिक उदासीनता के कारण दम तोड़ रही है.

शहजादी जहांआरा की आखिरी निशानी बेहाल.
शहजादी जहांआरा की आखिरी निशानी बेहाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 5:03 PM IST

9 Min Read
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आगरा : ताजमहल के शहर आगरा में सिर्फ मोहब्बत की ही दास्तानें नहीं हैं, बल्कि यहां की दीवारों में उपेक्षा और दर्द की एक गहरी कहानी भी दफन है. हम बात कर रहे हैं आगरा की ऐतिहासिक जामा मस्जिद की, जिसे किसी राजा या बादशाह ने नहीं, बल्कि मुगल इतिहास की सबसे रसूखदार शहजादी जहांआरा बेगम ने अपने वजीफे के पैसों से बनवाया था. लेकिन आज, यह आलीशान मस्जिद खुद अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रही है. उखड़ती दीवारें, टूटती सीढ़ियां और प्रशासनिक बेरुखी... आज की हमारी इस स्पेशल ऑफबीट ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए शाहजहां की लाडली की इस ऐतिहासिक निशानी का दर्द.

आगरा की देश और दुनिया में चमक ताजमहल और लाल किले से है. मगर, आगरा किला से चंद कदम की दूरी पर ऐतिहासिक जामा मस्जिद है, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है. मस्जिद का फर्श खराब हो रहा है, तो दीवार और छत का प्लास्टर भी उखड़ने लगा है.

एक दर्जन से अधिक छतरियों का पेंट उखड़ रहा है. मुख्य गुंबद में दरारें और जर्जरता है, वजू टैंक में काई जमी है और सुभाष बाजार गेट की सीढ़ियां टूट चुकी हैं. मस्जिद के आसपास अतिक्रमण की भरमार है. जिससे स्थानीय और नमाजियों में आक्रोश है. पढ़िए रजनीश त्रिगुणायत के संपादन के साथ श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...

ऐतिहासिक जामा मस्जिद का वजूद खतरे में. (Video Credit; ETV Bharat)

जहांआरा सबसे अमीर शहजादी थीं : वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं, मुगल शहंशाह शाहजहां की मुमताज से 14 संतानें हुईं थीं. जिनमें मेहरून्निसा बेगम, जहांआरा, दारा शिकोह, शाह शूजा, रोशनआरा, औरंगजेब, उमेदबक्श, सुरैया बानो बेगम, मुराद लुतफुल्ला, दौलत आफजा और गौहरा बेगम शामिल थीं. मुगल बादशाह शाहजहां को बेटी जहांआरा सबसे प्रिय थीं.

जानिए कौन थीं बेगम जहांआरा.
जानिए कौन थीं बेगम जहांआरा. (Photo Credit; ETV Bharat)

मुमताज की आधी संपत्ति जहांआरा को मिली : जहांआरा का जन्म 2 अप्रैल 1614 को हुआ था. जब प्रसव पीड़ा से शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज की मौत हुई थी. तब जहांआरा महज 17 साल की थीं. शाहजहां ने बेगम मुमताज की मौत के बाद उनकी आधी संपत्ति जहांआरा को दी. इसके बाद बाकी की संपत्ति अन्य संतान में बांटी थी. जिससे जहांआरा मुगलिया दौर की सबसे अमीर शहजादी बन गई थीं. जहांआरा को सालाना करीब 2 करोड़ रुपए का वजीफा (जेब खर्च) मिलता था.

जामा मस्जिद की दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगे हैं.
जामा मस्जिद की दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

वजीफा से कराया था जामा मस्जिद का निर्माण : वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं, जहांआरा बेहद खूबसूरत भी थीं. जहांआरा ने अपने पिता मुगल बादशाह शाहजहां की रजामंदी पर अपने वजीफा (जेब खर्च) की पांच लाख रुपये की रकम से आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था. जामा मजिस्द का निमार्ण कार्य सन 1643 शुरू हुआ था जो सन 1648 तक बनकर तैयार हुई थी.

बुर्जियां भी टूटी पड़ी हैं.
बुर्जियां भी टूटी पड़ी हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

10 हजार लोग एक साथ पढ़ सकते हैं नमाज : जामा मस्जिद में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया. जिसका मुख्य द्वार पूर्वी दिशा में है. उत्तर और दक्षिण दिशा में भी जामा मस्जिद के दरवाजे हैं. अभी दक्षिणी दरवाजे का उपयोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के कर्मचारी कर रहे हैं. जामा मस्जिद में तीन गुंबद हैं. पूर्वी द्वार से ऊपर मस्जिद तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं. जामा मस्जिद 271 फुट लंबी और 270 फीट चौड़ी है. जामा मस्जिद में एक साथ 10 हजार लोगों के नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई थी. जामा मस्जिद की दीवारों पर ज्यामितीय आकृति की टाइल्स लगी हैं. जामा मस्जिद भारत पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की संरक्षित स्मारक में शामिल है.

दीवारों पर लगे रंग भी उतरने लगे हैं.
दीवारों पर लगे रंग भी उतरने लगे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

ब्रिटिश काल में जामा मस्जिद में नुकसान पहुंचा : वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं, ब्रिटिश हुकूमत ने जामा मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया था. इतना ही नहीं 1857 के गदर को देखकर अंग्रेजों ने जामा मस्जिद का एक गेट तोड़ दिया था. क्योंकि, अंग्रेजों को डर था कि उस गेट से आगरा किला पर तोप दागी जा सकती है. इसके साथ ही अंग्रेजों ने जामा मस्जिद और आगरा किला के दिल्ली दरवाजे के मध्य बने अष्टकोणीय त्रिपोलिया चौक को भी तोड़ दिया था.

जामा मस्जिद में एक साथ 10 हजार लोग नमाज अदा कर सकते हैं.
जामा मस्जिद में एक साथ 10 हजार लोग नमाज अदा कर सकते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

मस्जिद अल्लाह का घर, जो साफ सुथरा रहे : जामा मस्जिद के इमाम सुलेमान मंजरी बताते हैं कि जामा मस्जिद के चारों कोनों पर चार बुर्जियां थीं जो खूबसूरत थीं. इनमें से एक बुर्जी करीब 35 साल पहले टूट गई. जिसे अभी तक एएसआई ने नहीं लगवाया है. टूटी बुर्जी की वजह से जामा मस्जिद की खूबसूरती पर दाग लगा है. इस बारे में कई बार शिकायतें एएसआई से की गई हैं. हर बार टहलाया जा रहा है. जगह-जगह से प्लास्टर गिर रहा है.

छत से प्लास्टर गिर रहा है.
छत से प्लास्टर गिर रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत : कई त्योहार निकल गए बुर्जी पर पुताई नहीं हुई. जामा मस्जिद डैमेज होती जा रही है. इसकी मरम्मत और संरक्षण पर ज्यादा जोर देना चाहिए. क्योंकि, जामा मस्जिद देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं. लोगों का कहना है कि ये अल्लाह का घर है जो साफ सुथरा होना चाहिए. यहां पर जो भी कमियां हैं. उन्हें दूर किया जाना चाहिए. जामा मस्जिद चारों कोनों पर चार मीनार टूटने से जामा मस्जिद की खूबसूरती पर बदनुमां दाग लगा है.

जामा मस्जिद पर बने कलश का मरम्मत कार्य चल रहा है.
जामा मस्जिद पर बने कलश का मरम्मत कार्य चल रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

10 साल पहले मरम्मत के लिए दिया था पत्र : स्थानीय निवासी मोहम्मद हुमांयू कुरैशी ने बताया, मैंने 10 साल पहले जामा मस्जिद इंतजामियां कमेटी को ज्ञापन दिया था. जिसमें मैंने चेयरमैन साहब से मांग की थी कि जामा मस्जिद की मीनार करीब 35 साल से टूटी हुई है. बुर्जी समेत अन्य तमाम खामिया हैं, मरम्मत कार्य कराया जाए. नमाजी मोहम्मद साजिद ने बताया कि जबसे मैंने होश संभाला है ये मीनार मुझे टूटी ही दिखी है. मैं 50 साल का हो गया हूं. मगर, मीनार को अभी तक बनते हुए नहीं देखा है.

वजू टैंक में काई जमी होने से पानी हरा नजर आता है.
वजू टैंक में काई जमी होने से पानी हरा नजर आता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

कलश किया जा रहा सही : जामा मस्जिद के मैनेजर मोहम्मद अरशद ने बताया, 2022 से यहां पर पूरा काम देख रहा हूं. एएसआई की ओर से जामा मस्जिद का संरक्षण करना होता है. एएसआई यहां पर मरम्मत कार्य कराती है. अभी एएसआई के पास बजट है जिससे काम कराया जा रहा है. जामा मस्जिद का जो कलश है उसकी मरम्मत की जा रही है. क्योंकि, आंधी में कलश एक ओर झुक गया था.

खतरे में जामा मस्जिद का वजूद.
खतरे में जामा मस्जिद का वजूद. (Photo Credit; ETV Bharat)

बदहाली से नमाजियों को हो रही दिक्कत : जामा मस्जिद की मीनार की बात करें तो इसके बनाए जाने का बड़ा प्रोसिजर है. इसे एएसआई आगरा के साथ ही दिल्ली से भी अधिकारी यहां पर आकर इसे देख चुके हैं. मगर, अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है. जामा मस्जिद में पिलर भी गिर गई है. सीढ़ियां खराब हो गई हैं. दीवारों से प्लास्टर भी झड़ रहा है. सुभाष बाजार गेट पर अतिक्रमण और सीढ़ियों की बदहाली से नमाजियों और पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

1648 में हुआ था जामा मस्जिद का निर्माण.
1648 में हुआ था जामा मस्जिद का निर्माण. (Photo Credit; ETV Bharat)

अतिक्रमण की भरमार, पार्किंग नहीं : नमाजी जावेद ने बताया कि एक घंटे की जमात होती है. सैकड़ों लोग आते हैं. मगर, यहां पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है. प्रशासन को इस बारे में काम शुरू करना चाहिए. यहां पर अतिक्रमण की भरमार है. पैदल भी नहीं निकल सकते हैं. सुभाष बाजार गेट के ठीक बाहर मस्जिद की दीवारों से सटकर लगी दुकानें, ठेले और जमा कूड़ा-कचरा भी एक बड़ी समस्या है. नमाजी मोहम्मद वाहिद ने बताया कि जामा मस्जिद के बुर्जियों पर कलर नहीं है. दीवारों का प्लास्टर भी झड़ता है. हर गेट पर अतिक्रमण है. बहुत कमियां हैं. उन्हें कैसे गिनाएं.

कलश लगाने का काम चल रहा : आगरा किला व एएसआई के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेई ने बताया, जामा मस्जिद के कलश मल्टी मेटल्स से बने हैं. करीब 16 फीट का कलश टेढ़ा हो गया है, उसकी मरम्मत कराई जाएगी. एएसआई की इंजीनियरिंग और संरक्षण टीम ने तकनीकी जांच के बाद कलश को गुंबद से उतारा है. कलश को सपोर्ट देने वाली रॉड (साफ्ट) क्षतिग्रस्त हुई है. अब क्षतिग्रस्त रॉड के स्थान पर नई स्टील की रॉड लगाई जाएगी. अन्य नुकसान का एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं. पूरी पड़ताल और बारिश के बाद कलश फिर से लगाया जाएगा.

मुख्यालय भेजा जाता है प्रस्ताव : प्रिंस वाजपेई ने बताया, जामा मस्जिद की छतरियों के उखड़ते प्लास्टर, गुंबद की जर्जर स्थिति और वजू टैंक के संरक्षण के लिए प्लान बनाकर आगरा मुख्यालय और दिल्ली मुख्यालय भेजा जाता है. इसके बाद ही संरक्षण के लिए बजट जारी होता है. पहले से कोई तय बजट नहीं है. जो मीनार टूटी या बुर्जी क्षतिग्रस्त हैं उनका प्लान बनाकर भेजा गया है. जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो भी संरक्षण के काम कराने की सलाह देती है. उसे एक्सपर्ट की टीम निरीक्षण करती है. फिर कार्य कराया जाता है.

ताजमहल और लाल किले जैसी बड़ी इमारतों के बीच हमारी ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों का यूं दम तोड़ना बेहद चिंताजनक है. क्या आपको भी लगता है कि एएसआई को वीआईपी स्मारकों के अलावा जामा मस्जिद जैसी जीवंत विरासतों पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे. आगरा के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें.

अब तीन तस्वीरें अतिक्रमण की देखिए...

जामा मस्जिद के पीछे कबाड़ का काम किया जा रहा है.
जामा मस्जिद के पीछे कबाड़ का काम किया जा रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)
जामा मस्जिद के चारों ओर दुकानें होने से अतिक्रमण हो गया है.
जामा मस्जिद के चारों ओर दुकानें होने से अतिक्रमण हो गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
जामा मस्जिद की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं.
जामा मस्जिद की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

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