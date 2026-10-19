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कोलकाता हादसे के बाद फरीदाबाद के दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

कोलकाता हादसे के बाद फरीदाबाद के दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : धार्मिक आयोजनों में उमड़ने वाली भीड़ के बीच सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना के बाद फरीदाबाद में भी दुर्गा पूजा आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इसी के मद्देनजर ईटीवी भारत की टीम ने शहर के कई प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. इस दौरान कुछ जगहों पर चौड़े प्रवेश द्वार, अतिरिक्त निकास मार्ग और श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए खुली जगह जैसी व्यवस्थाएं दिखाई दीं. हालांकि, कई पंडालों में अग्निशमन उपकरण और फायर एनओसी निरीक्षण के दौरान नहीं मिले. वहीं, पुलिस, दमकल और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी मौके पर मौजूद नजर नहीं आईं.

बाटा स्थित दुर्गा बाड़ी में मिला पीछे से निकलने का रास्ता : फरीदाबाद के सेक्टर-91, बाटा चौक स्थित फरीदाबाद दुर्गा बाड़ी, सेक्टर-16 कालीबाड़ी, सेक्टर-37 कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-3 के प्रोबासी दुर्गा पूजा आयोजन, इस्माइलपुर दुर्गा मंदिर और सूर्या विहार स्थित दुर्गा पूजा समिति के पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में इन स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों की अहमियत और बढ़ जाती है. बाटा क्षेत्र स्थित फरीदाबाद दुर्गा बाड़ी में निरीक्षण के दौरान मुख्य प्रवेश द्वार चौड़ा दिखाई दिया. प्रवेश द्वार के आसपास वाहनों की पार्किंग और रेहड़ी-पटरी से होने वाली बाधाओं को हटाने के इंतजाम भी नजर आए. पंडाल के भीतर श्रद्धालुओं के आने-जाने के लिए पर्याप्त जगह थी. इसके अलावा पीछे की ओर भी रास्ता रखा गया था, जिससे जरूरत पड़ने पर लोगों को बाहर निकलने का वैकल्पिक मार्ग मिल सकता है. हालांकि, यहां फायर एनओसी और अग्निशमन सुरक्षा उपकरण निरीक्षण के दौरान नहीं मिले. भीड़भाड़ वाले आयोजन में खुले रास्ते जरूरी हैं, लेकिन आग लगने या किसी दूसरी आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन उपकरण और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता भी उतनी ही जरूरी है.