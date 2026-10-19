कोलकाता हादसे के बाद फरीदाबाद के दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट
कोलकाता में हुए हादसे के बाद फरीदाबाद में भी दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
Published : October 19, 2026 at 10:58 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 11:08 PM IST
फरीदाबाद : धार्मिक आयोजनों में उमड़ने वाली भीड़ के बीच सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना के बाद फरीदाबाद में भी दुर्गा पूजा आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इसी के मद्देनजर ईटीवी भारत की टीम ने शहर के कई प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. इस दौरान कुछ जगहों पर चौड़े प्रवेश द्वार, अतिरिक्त निकास मार्ग और श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए खुली जगह जैसी व्यवस्थाएं दिखाई दीं. हालांकि, कई पंडालों में अग्निशमन उपकरण और फायर एनओसी निरीक्षण के दौरान नहीं मिले. वहीं, पुलिस, दमकल और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी मौके पर मौजूद नजर नहीं आईं.
बाटा स्थित दुर्गा बाड़ी में मिला पीछे से निकलने का रास्ता : फरीदाबाद के सेक्टर-91, बाटा चौक स्थित फरीदाबाद दुर्गा बाड़ी, सेक्टर-16 कालीबाड़ी, सेक्टर-37 कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-3 के प्रोबासी दुर्गा पूजा आयोजन, इस्माइलपुर दुर्गा मंदिर और सूर्या विहार स्थित दुर्गा पूजा समिति के पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में इन स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों की अहमियत और बढ़ जाती है. बाटा क्षेत्र स्थित फरीदाबाद दुर्गा बाड़ी में निरीक्षण के दौरान मुख्य प्रवेश द्वार चौड़ा दिखाई दिया. प्रवेश द्वार के आसपास वाहनों की पार्किंग और रेहड़ी-पटरी से होने वाली बाधाओं को हटाने के इंतजाम भी नजर आए. पंडाल के भीतर श्रद्धालुओं के आने-जाने के लिए पर्याप्त जगह थी. इसके अलावा पीछे की ओर भी रास्ता रखा गया था, जिससे जरूरत पड़ने पर लोगों को बाहर निकलने का वैकल्पिक मार्ग मिल सकता है. हालांकि, यहां फायर एनओसी और अग्निशमन सुरक्षा उपकरण निरीक्षण के दौरान नहीं मिले. भीड़भाड़ वाले आयोजन में खुले रास्ते जरूरी हैं, लेकिन आग लगने या किसी दूसरी आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन उपकरण और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता भी उतनी ही जरूरी है.
सेक्टर-16 कालीबाड़ी में चार द्वार, प्रसाद वितरण की अलग व्यवस्था : सेक्टर-16 स्थित फरीदाबाद कालीबाड़ी में श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए चार द्वार बनाए गए हैं. इसके साथ ही प्रसाद वितरण के लिए अलग व्यवस्था दिखाई दी. इससे प्रसाद लेने वाले श्रद्धालुओं और पंडाल में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले लोगों की भीड़ को अलग-अलग रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, केवल कई द्वार बना देना पर्याप्त नहीं है. भीड़ के दबाव के समय सभी निकास मार्ग खुले रहें और लोगों की आवाजाही व्यवस्थित तरीके से हो, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है. निरीक्षण के दौरान यहां फायर एनओसी और अग्निशमन सुरक्षा उपकरण नहीं मिले. पुलिस, दमकल और एंबुलेंस की मौजूदगी भी मौके पर दिखाई नहीं दी.
सेक्टर-37 के कम्युनिटी सेंटर में भी नहीं दिखीं आपातकालीन सेवाएं : सेक्टर-37 स्थित कम्युनिटी सेंटर में भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है. यहां मुख्य द्वार बड़ा दिखाई दिया, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होने की संभावना नजर आई. लेकिन निरीक्षण के दौरान मौके पर न तो दमकल की गाड़ी दिखाई दी, न एंबुलेंस और न ही पुलिसकर्मी मौजूद नजर आए. धार्मिक आयोजनों में किसी अप्रत्याशित स्थिति के दौरान शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. ऐसे में आयोजन स्थल पर आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता और उनकी त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है.
सेक्टर-3 के प्रोबासी दुर्गा पूजा पंडाल में भी वैकल्पिक रास्ता : सेक्टर-3 में प्रोबासी दुर्गा पूजा का आयोजन पार्क की खुली जगह में किया गया है। यहां मुख्य प्रवेश द्वार चौड़ा था और पीछे की तरफ से भी आने-जाने का रास्ता रखा गया था. खुली जगह और वैकल्पिक निकास मार्ग होने से भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. इसके बावजूद निरीक्षण के दौरान यहां भी फायर एनओसी और अग्निशमन उपकरण नहीं मिले. आयोजकों की ओर से आपातकालीन व्यवस्था होने की बात कही गई, लेकिन निरीक्षण के समय पुलिस, दमकल और एंबुलेंस की मौजूदगी दिखाई नहीं दी. ऐसे में आयोजकों के दावों और मौके पर उपलब्ध व्यवस्थाओं के बीच अंतर की स्थिति सामने आई.
इस्माइलपुर और सूर्य विहार में भी सुरक्षा इंतजामों पर सवाल : इस्माइलपुर स्थित दुर्गा मंदिर में भव्य पंडाल बनाया गया है और श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए कई द्वार रखे गए हैं. हालांकि, ईटीवी भारत की टीम को निरीक्षण के दौरान वहां अग्निशमन से जुड़े सुरक्षा उपकरण दिखाई नहीं दिए. इसी तरह सूर्या विहार स्थित नवयुवक दुर्गा पूजा संघ के पंडाल में भी सजावट और आयोजन की भव्यता नजर आई, लेकिन मौके पर अग्निशमन उपकरणों और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की उपलब्धता स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दी. इन आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा इंतजामों की जांच और जरूरी कमियों को दूर करना महत्वपूर्ण है. हालांकि, निरीक्षण के दौरान उपकरण या सेवाएं दिखाई नहीं देने का अर्थ अपने आप यह नहीं है कि संबंधित आयोजन के पास कोई स्वीकृति या व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है. इसकी पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और प्रशासनिक रिकॉर्ड से की जानी चाहिए.
आयोजकों का सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम का दावा : सेक्टर-91 की दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष कंचन मिश्रा ने बताया कि उनकी समिति की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. उनके मुताबिक, आयोजन स्थल पर किसी तरह की समस्या नहीं है और पुलिस प्रशासन की टीम भी लगातार गश्त करती है. उन्होंने कहा कि समिति धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है और अब तक वहां किसी बड़ी अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ा है. वहीं, सूर्या विहार नवयुवक दुर्गा पूजा संघ के अधिकारी विजय यादव ने बताया कि उनका संघ पिछले करीब 20 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है. उनके अनुसार, अब तक किसी श्रद्धालु के हताहत होने या किसी बड़ी अनहोनी की घटना नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय के लोग हर साल माता की पूजा पूरे उत्साह और धूमधाम से करते हैं. आयोजकों के इन दावों के बावजूद अग्निशमन सुरक्षा की उपलब्धता, जरूरी अनुमतियों और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती की स्वतंत्र पुष्टि महत्वपूर्ण बनी हुई है
आयोजनों पर लगातार नजर : फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है. उनके मुताबिक, जहां भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, वहां पुलिस की ओर से नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस सतर्क है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मी, दमकल की गाड़ी और एंबुलेंस मौके पर दिखाई नहीं देने के संबंध में संबंधित आयोजनों की ड्यूटी व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है.
भव्य पंडालों के साथ सुरक्षा भी जरूरी : फरीदाबाद में दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों की सजावट, श्रद्धालुओं की संख्या और धार्मिक उत्साह देखते ही बनता है. कई स्थानों पर चौड़े द्वार, अतिरिक्त रास्ते और प्रसाद वितरण की अलग व्यवस्था जैसे सकारात्मक पहलू भी दिखाई दिए. लेकिन भीड़ प्रबंधन के साथ अग्निशमन सुरक्षा, आवश्यक अनुमतियां, आपातकालीन निकास, प्राथमिक चिकित्सा और जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस व दमकल की त्वरित उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी. फायर एनओसी और अग्निशमन उपकरणों की स्थिति को लेकर सामने आए सवालों पर संबंधित विभागों की जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण जरूरी है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा केवल आयोजकों या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रशासन, आयोजन समितियों और संबंधित विभागों के समन्वय से ही सुनिश्चित हो सकती है. ईटीवी भारत की पड़ताल का मुख्य सवाल यही है कि जब हजारों श्रद्धालु एक साथ पंडालों में पहुंचते हैं, तो क्या वहां किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम वास्तव में उपलब्ध हैं?
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