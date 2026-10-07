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पेपर लीक का ‘इनसाइड कनेक्शन’, अभ्यर्थी राहुल के पास कैसे पहुंचा गोपनीय प्रश्नपत्र, जानें पूरी डिटेल

रांची: JSSC-CGL पेपर लीक मामले की जांच में सामने आई राहुल कुमार की भूमिका ने परीक्षा की गोपनीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सीआईडी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राहुल खुद JSSC-CGL परीक्षा का अभ्यर्थी था, लेकिन इसके बावजूद वह उस एजेंसी से जुड़ा था, जिसे परीक्षा के प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग और अन्य गोपनीय काम सौंपे गए थे. जांच में उसकी मानेसर स्थित प्रिंटिंग फैसिलिटी में मौजूदगी, गोपनीय प्रश्नपत्रों तक पहुंच और परीक्षा से पहले वाट्सएप के जरिए प्रश्न-उत्तर सामग्री के आदान-प्रदान की बात सामने आई है.

अभ्यर्थी था राहुल, फिर गोपनीय प्रिंटिंग सेंटर तक कैसे पहुंचा?

सीआईडी ने अदालत को बताया कि राहुल कुमार ICN India Pvt. Ltd. से जुड़ा था. ICN को JSSC-CGL परीक्षा के प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग, OMR प्रिंटिंग और अन्य गोपनीय परीक्षा संबंधी काम सौंपे गए थे. सीआईडी के मुताबिक, राहुल खुद उसी परीक्षा का अभ्यर्थी था. इसके बावजूद उसके पास परीक्षा की गोपनीय सामग्री तक पहुंच थी और वह मानेसर की प्रिंटिंग फैसिलिटी में प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग, निगरानी और पैकेजिंग की प्रक्रिया में शामिल रहा. सीआईडी ने राहुल के मोबाइल नंबर के सीडीआर और लोकेशन के साथ-साथ फैक्ट्री रजिस्टर को भी उसकी मौजूदगी की पुष्टि करने वाला महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया है.

परीक्षा से पहले वाट्सएप पर घूमे सवाल-जवाब

जांच का सबसे अहम हिस्सा परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र से संबंधित सामग्री के वाट्सएप के जरिए आदान-प्रदान का है. अभियोजन के अनुसार, परीक्षा से कुछ समय पहले प्रश्नों के सेट वाट्सएप पर भेजे गए. राहुल ने कथित तौर पर यह सामग्री प्राप्त की और प्रश्न तथा उत्तर आगे भी भेजे.

सीआईडी का दावा है कि राहुल को इस सामग्री के गोपनीय होने की जानकारी थी, इसके बावजूद वह इसके आदान-प्रदान में शामिल रहा. जांच के मुताबिक, राहुल की भूमिका केवल पेपर हासिल करने वाले अभ्यर्थी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह उस व्यवस्था की कड़ी के रूप में सामने आया, जिसके जरिए परीक्षा से पहले प्रश्न-उत्तर सामग्री दूसरे लोगों तक पहुंची.

राहुल के मोबाइल में क्या मिला?

वहीं राहुल की ओर से अदालत में कहा गया कि उसके मोबाइल से मिले वाट्सएप चैट सामान्य पढ़ाई और तैयारी से संबंधित थे. उसने यह भी दावा किया कि उसने किसी तीसरे व्यक्ति को प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी नहीं भेजी और उसके खिलाफ कोई आर्थिक लाभ लेने का प्रमाण नहीं है. लेकिन अभियोजन ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि वाट्सएप चैट, अन्य आरोपियों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को एक साथ देखने पर राहुल की भूमिका सामने आती है. अदालत ने भी उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया माना कि राहुल की भूमिका को केवल एक सामान्य अभ्यर्थी मानकर नहीं देखा जा सकता.

राहुल और दूसरे आरोपियों के बीच कनेक्शन