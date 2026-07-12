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पलामू में राजमणी पाठक हत्याकांड: पुलिस की जांच रिपोर्ट में टांगी से मारकर की गई थी हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली मारने की पुष्टि

पलामूः जिले के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुई राजमणी पाठक की हत्या मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस अनुसंधान में यह बात सामने आई थी कि राजमणी पाठक की टांगी से वार कर हत्या की गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली मारने की पुष्टि हुई है.

दरअसल, 29 अप्रैल को पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के करमा गांव में राजमणी पाठक का शव बरामद हुआ था. परिजनों के अनुसार राजमणी पाठक की गोली मारकर हत्या की गई थी. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए नौ मई को राजमणी पाठक की हत्या के आरोप में वीरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उसे जेल भेज दिया था. उस दौरान पुलिस ने मीडिया को बताया था कि राजमणी पाठक की टांगी से वार कर हत्या की गई है. जमीन के विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने की पुष्टि

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राजमणी पाठक के सिर में गोली लगी है. सिर में गोली के जख्म और बारूद के अंश मिले हैं. राजमणी पाठक हत्याकांड में उनकी पत्नी पूनम देवी ने एफआईआर दर्ज कराई थी. पूनम देवी ने आवेदन में चंद्रपुर गांव के रहने वाले संजय सिंह और अंदुल सिंह नामक व्यक्ति का जिक्र किया था. पूनम देवी ने आवेदन में लिखा था कि संजय सिंह ने उनके पति राजमणी पाठक को घर से बाहर बुलाया था और अपने साथ ले गए थे. जिस महुआ के पेड़ के नीचे से शव बरामद हुआ था उसी जगह पर एक वर्ष पहले चंद्रपुर के रहने वाले अरविंद सिंह, अंदुल सिंह के साथ विवाद हुआ था और राजमणी को जान मारने की धमकी दी गई थी.

“पुलिस अनुसंधान में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने की बात बताई गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की बात बताई गई है. पुलिस की जांच रिपोर्ट में विरोधाभास है. सही और ठोस जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.” - भावेश पाठक, मृतक के बेटे

“अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी और उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में टांगी से हत्याकांड को अंजाम देने की बात बताई थी. उसकी निशानदेही पर टांगी को भी बरामद किया गया था.” - नीलेश कुमार, थाना प्रभारी, पिपराटांड़

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