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पलामू में राजमणी पाठक हत्याकांड: पुलिस की जांच रिपोर्ट में टांगी से मारकर की गई थी हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली मारने की पुष्टि

पलामू में राजमणी पाठक हत्याकांड में पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं. परिजनों ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

Rajmani Pathak murder case
मृतक राजमणी पाठक. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 12, 2026 at 2:20 PM IST

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पलामूः जिले के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुई राजमणी पाठक की हत्या मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस अनुसंधान में यह बात सामने आई थी कि राजमणी पाठक की टांगी से वार कर हत्या की गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली मारने की पुष्टि हुई है.

दरअसल, 29 अप्रैल को पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के करमा गांव में राजमणी पाठक का शव बरामद हुआ था. परिजनों के अनुसार राजमणी पाठक की गोली मारकर हत्या की गई थी. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए नौ मई को राजमणी पाठक की हत्या के आरोप में वीरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उसे जेल भेज दिया था. उस दौरान पुलिस ने मीडिया को बताया था कि राजमणी पाठक की टांगी से वार कर हत्या की गई है. जमीन के विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने की पुष्टि

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राजमणी पाठक के सिर में गोली लगी है. सिर में गोली के जख्म और बारूद के अंश मिले हैं. राजमणी पाठक हत्याकांड में उनकी पत्नी पूनम देवी ने एफआईआर दर्ज कराई थी. पूनम देवी ने आवेदन में चंद्रपुर गांव के रहने वाले संजय सिंह और अंदुल सिंह नामक व्यक्ति का जिक्र किया था. पूनम देवी ने आवेदन में लिखा था कि संजय सिंह ने उनके पति राजमणी पाठक को घर से बाहर बुलाया था और अपने साथ ले गए थे. जिस महुआ के पेड़ के नीचे से शव बरामद हुआ था उसी जगह पर एक वर्ष पहले चंद्रपुर के रहने वाले अरविंद सिंह, अंदुल सिंह के साथ विवाद हुआ था और राजमणी को जान मारने की धमकी दी गई थी.

पुलिस अनुसंधान में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने की बात बताई गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की बात बताई गई है. पुलिस की जांच रिपोर्ट में विरोधाभास है. सही और ठोस जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.” - भावेश पाठक, मृतक के बेटे

अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी और उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में टांगी से हत्याकांड को अंजाम देने की बात बताई थी. उसकी निशानदेही पर टांगी को भी बरामद किया गया था.” - नीलेश कुमार, थाना प्रभारी, पिपराटांड़

कांग्रेस विधायक दल के उपनेता ने सीएम को लिखा पत्र

राजमणी पाठक हत्याकांड को लेकर कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और राजमणी पाठक हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच या स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग की है. विधायक ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है और हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल को बरामद नहीं किया जा सका है. आरोपियों के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल नहीं मिल पाया है. पूरे मामले में सीबीआई जांच या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जरूरत है.

Rajmani Pathak murder case
राज्यपाल को आवेदन सौंपते परिजन. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं मामले को लेकर राजमणी पाठक के परिजन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे. परिजनों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भी मुलाकात कर मामले में जांच कराने का आग्रह किया है.

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