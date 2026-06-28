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खतरे में बच्चों की जान! बिना फायर सेफ्टी के चल रहे हैं कोचिंग संस्थान, डीसी ने की ऑडिट कराने की अपील

संचालित कोचिंग संस्थानों की तस्वीर ( ईटीवी भारत )