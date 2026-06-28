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खतरे में बच्चों की जान! बिना फायर सेफ्टी के चल रहे हैं कोचिंग संस्थान, डीसी ने की ऑडिट कराने की अपील

हजारीबाग में कई कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है. डीसी ने इन संस्थानों से फायर सेफ्टी की ऑडिट कराने की अपील की.

FIRE SAFETY AT COACHING CENTERS
संचालित कोचिंग संस्थानों की तस्वीर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 28, 2026 at 11:47 AM IST

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हजारीबाग: जिले को शिक्षा का हब के रूप में इन दिनों पूरे झारखंड में जाना जा रहा है. यहां हजारों हजार की संख्या में विद्यार्थी दूसरे जिले से पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं. हजारीबाग में काफी संख्या में कोचिंग सेंटर भी खुले हैं. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के लिए ठोस इंतजामत है भी या नहीं.

हजारीबाग में 100 से अधिक कोचिंग सेंटर चल रहे हैं. जहां हजारों बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंच रहे हैं. छोटे-छोटे कमरे में कोचिंग संस्थान चलाया जा रहा है. ऐसे में क्या यहां फायर सेफ्टी के लिए इंतजामत है या नहीं यह एक बड़ा सवाल बनकर इन दिनों उभर रहा है. उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत ने पूरे कोचिंग संसंथानों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए: डीसी

हजारीबाग की बात की जाए तो एक दो कोचिंग सेंटर में ही फायर सेफ्टी के लिए इंतजाम किया गया है. बाकी कोचिंग संस्थानों में किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है. कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे हैं, जहां एक बार में 100 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. लेकिन ऐसे कोचिंग सेंटर फायर सेफ्टी को लेकर खास इंतजाम नहीं हैं. ऐसे में जिला प्रशासन पर सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती कहते हैं कि कोचिंग सेंटर बंद करना उपाय नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए.

Fire safety at coaching centers
संकरे रास्ते से कोचिंग जाते बच्चे (ईटीवी भारत)

कोचिंग संस्थानों ने छात्रों के लिए नहीं है सुविधा: अभिभावक

ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या हजारीबाग जिला प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है कि घटना घट जाए, इसके बाद कदम उठाया जाएगा. इसके पहले भी कई बार कोचिंग संस्थानों पर जिला प्रशासन की टीम ने जांच की है. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इस पर अभिभावक बताते हैं कि कोचिंग संस्थान फीस के नाम पर मोटी रकम लेते हैं. लेकिन छात्रों के लिए किसी भी तरह की सुविधा नहीं होती है. अभिभावक जिला प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी लगाने के लिए कड़े नियम बनाए जाए.

Fire safety at coaching centers
कोचिंग के लिए जाते बच्चे (ईटीवी भारत)

छात्रों की सुरक्षा में कोताही बर्दास्त नहीं: कोचिंग संघ सचिव

कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र भी कहते हैं कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का इंतजाम सेंटर की ओर से नहीं की जाती है. एक क्लास रूम में 70-80 बच्चे को बैठाया जाता है. कोचिंग सेंटर जाने के लिए सकरा रास्ता है. एक ही बिल्डिंग में कई कोचिंग सेंटर चल रहे हैं. लखनऊ में जो घटना घटी है इसे देखकर डर लगता है. लेकिन कोचिंग सेंटर जाना मजबूरी है. कोचिंग एसोसिएशन हजारीबाग के सचिव डॉ प्रकाश कुमार कहते हैं कि विभिन्न कोचिंग संस्थान के मालिकों से वार्ता की जा रही है. छात्रों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी संस्थान दुरुस्त होंगे.

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