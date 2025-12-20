ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव: रांची नगर निकाय क्षेत्र में मचा घमासान, निर्धारित हो रहे वार्डों के आरक्षण पर उठ रहे सवाल

रांची: नगर निकाय चुनाव के लिए निर्धारित हो रहे वार्डों के आरक्षण पर सवाल उठने लगे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला स्तर पर जारी की जा रही सूची में संवैधानिक नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगने लगे हैं. दरअसल रांची नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्डों के लिए होने वाले नगर निकाय चुनाव में वार्डों का आरक्षण जिला प्रशासन ने जो जारी किया है उसमें एसटी से ज्यादा ओबीसी के लिए सीट निर्धारित की गई है.

डिप्टी मेयर रहे संजीव विजयवर्गीय ने उठाए सवाल

रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर रहे संजीव विजयवर्गीय जिला प्रशासन की इस सूची पर सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया गया है उससे लगता है कि किसी खास के लिए यह सब प्रक्रिया की गई है. उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 5 से 13 तक आरक्षित हैं, यह कैसे संभव है, जिला प्रशासन को यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि किस वर्ष की जनगणना को आधार मानकर ऐसा किया गया है. इतना ही नहीं रांची में एसटी से ज्यादा ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित की गई है जबकि ओबीसी के लिए 14% आरक्षण का प्रावधान है.

जानकारी देते पूर्व डिप्टी मेयर और जेएमएम प्रवक्ता (Etv Bharat)

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वार्डों के आरक्षण को सही बताया

इधर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वार्डों के आरक्षण को सही मानते हुए सरकार की तैयारी पर संतोष जताया है. पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने नगर निकाय चुनाव को लेकर की जा रही तैयारी को सही बताते हुए कहा कि यदि दलगत आधार पर चुनाव होता है तो उस पर पार्टी आगे निर्णय लेगी. यदि गैर दलीय आधार पर चुनाव होता है तो हमारे कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरेंगे और पार्टी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन किया जाएगा.



