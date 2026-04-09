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हरिद्वार की प्रमुख सड़कें बदहाल, महीनों से खुदी पड़ी रोड की प्रशासन नहीं ले रहा सुध, कैसे होगा यात्रियों का स्वागत

हरिद्वार की प्रमुख सड़कें बदहाल ( PHOTO- ETV Bharat )