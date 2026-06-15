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अमानक और नकली दवा सप्लाई पर सवाल, कांग्रेस ने उठाई उच्चस्तरीय जांच की मांग,राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में ब्लैकलिस्टेड कंपनी से दवा खरीदी और अमानक दवा सप्लाई को लेकर कांग्रेस ने उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई है.

Congress demands high level inquiry
अमानक और नकली दवा सप्लाई पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 5:42 PM IST

5 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.सरकारी अस्पतालों में नकली, अमानक और नियर बाय एक्सपायरी दवाओं की सप्लाई, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को टेंडर और जरूरी दवाओं की कमी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राज्यपाल से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर गरीब मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है.

पहले सप्लाई, फिर रिजेक्ट, आखिर मरीजों तक पहुंची अमानक दवा कैसे?

कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन बार-बार ऐसी दवाओं को अस्पतालों में भेज रहा है, जिन्हें बाद में जांच में अमानक और निम्न स्तरीय बताया जा रहा है. सवाल ये है कि जब दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल हो रही हैं तो वे मरीजों तक पहुंच कैसे रही हैं? और अगर पहुंच रही हैं तो आखिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस का दावा है कि कई मामलों में दवाओं के रिएक्शन और शिकायतों के बाद जांच हुई और तब जाकर उनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए.

Congress demands high level inquiry
राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
नियर बाय एक्सपायरी दवा का खेल, मरीजों की जान पर कौन कर रहा सौदा?कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अस्पतालों में बड़ी मात्रा में ऐसी दवाएं भेजी जा रही हैं जिनकी एक्सपायरी डेट बेहद करीब है.उनका कहना है कि शॉर्ट सप्लाई और नियर बाय एक्सपायरी दवाओं के जरिए स्टॉक खपाने का खेल चल रहा है.सबसे गंभीर बात यह है कि इन दवाओं का उपयोग उन गरीब मरीजों पर हो रहा है जिनके पास सरकारी अस्पतालों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है.
अमानक और नकली दवा सप्लाई पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर किसके संरक्षण में?

कांग्रेस ने सरकार से सबसे बड़ा सवाल पूछा है कि आखिर ब्लैकलिस्टेड दवा कंपनियों को सरकारी सप्लाई के टेंडर कौन दे रहा है? यदि किसी कंपनी का रिकॉर्ड खराब है और उसे पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, तो फिर उसे दोबारा सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति किसने दी? कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर मिलीभगत और संरक्षण का खेल चल रहा है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है.

जरूरी दवाएं गायब, गैरजरूरी दवाओं का भंडार

कांग्रेस का कहना है कि अस्पतालों में जिन दवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, वे उपलब्ध नहीं हैं, जबकि गैरजरुरी दवाओं का स्टॉक भरा पड़ा है. नॉर्मल सलाइन, डीएनएस, आरएल, फोलिक एसिड और कई अन्य जरूरी दवाओं की कमी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की खरीद नीति आखिर किस आधार पर काम कर रही है.


स्वास्थ्य विभाग पर कांग्रेस का सीधा हमला

कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन में दवा खरीद और सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह सवालों के घेरे में है. उनका कहना है कि डॉक्टर अच्छी चिकित्सा देना चाहते हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण दवाओं के अभाव में मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा. कांग्रेस ने इसे स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का परिणाम बताया है.


राज्यपाल से गुहार... बने जांच दल, तय हो जवाबदेही

इन आरोपों के बीच कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के नाम ज्ञापन लेकर लोकभवन पहुंचा. कांग्रेस ने मांग की है कि पिछले दो वर्षों में हुई दवा खरीदी, टेंडर प्रक्रिया, सप्लाई सिस्टम और अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए. साथ ही दोषी अधिकारियों, सप्लायर कंपनियों और पूरे नेटवर्क की जवाबदेही तय की जाए.



ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को कौन दे रहा संरक्षण?
बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह सवालों के घेरे में है.सरकारी अस्पतालों में अमानक, नकली और नियर बाय एक्सपायरी दवाओं की सप्लाई की जा रही है, जबकि जिन दवाओं की मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत है, उनकी कमी बनी हुई है. सबसे गंभीर बात यह है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों की दवाइयां भी अस्पतालों तक पहुंच रही हैं, जिससे साफ होता है कि पूरे सिस्टम में कहीं न कहीं गंभीर अनियमितताएं हैं.

रायपुर समेत कई अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान नियर एक्सपायरी दवाइयां और गैरजरूरी दवाओं का अत्यधिक स्टॉक मिला, जबकि आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं थीं. गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों पर निर्भर हैं, लेकिन उन्हें गुणवत्तापूर्ण इलाज और दवाएं नहीं मिल पा रही हैं.कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पिछले दो वर्षों में हुई दवा खरीदी, टेंडर प्रक्रिया, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों की भूमिका, अमानक दवाओं की सप्लाई और स्वास्थ्य विभाग में संभावित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.हमारा मानना है कि जो भी अधिकारी, कंपनी या व्यक्ति इस पूरे मामले में शामिल है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि लाखों गरीब मरीजों की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है.


सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता पर उठे सवाल सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि लाखों गरीब मरीजों की जिंदगी से जुड़ा विषय है. नकली, अमानक और एक्सपायरी के करीब दवाओं की सप्लाई के आरोपों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं. अब सबकी निगाहें राज्यपाल और सरकार पर टिकी हैं कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाता है.

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