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रांची में अजब स्वास्थ्य विभाग की गजब कहानी! जिन डॉक्टरों को बताया कार्यस्थल से गायब, कई कर रहे हैं ड्यूटी

स्वास्थ्य विभाग की जारी सूची से हड़कंप ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड में इन दिनों स्वास्थ्य महकमा विशेष चर्चा में है. दरअसल, स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला के हस्ताक्षर से पिछले दिनों विज्ञापन के माध्यम से 631 डॉक्टरों के नाम के साथ नोटिस जारी किया गया और 15 दिनों में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई. लेकिन अब इस सूची पर सवाल उठने लगे हैं.

हैरत की बात यह है कि इस सूची में दिवंगत हो चुके चिकित्सकों के नाम भी शामिल हैं और वैसे भी कई डॉक्टर शामिल हैं, जो अपनी नियुक्ति के बाद से ही लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं. अपनी हर दिन की हाजिरी बना रहे हैं और तो और ऑनलाइन बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस भी बना रहे हैं.