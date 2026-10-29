रांची में अजब स्वास्थ्य विभाग की गजब कहानी! जिन डॉक्टरों को बताया कार्यस्थल से गायब, कई कर रहे हैं ड्यूटी
रांची में जिन डॉक्टरों को कार्यस्थल से गायब बताया गया है, उसमें से कई चिकित्सक हर दिन ड्यूटी कर रहे हैं. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 6:58 AM IST
रांची: झारखंड में इन दिनों स्वास्थ्य महकमा विशेष चर्चा में है. दरअसल, स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला के हस्ताक्षर से पिछले दिनों विज्ञापन के माध्यम से 631 डॉक्टरों के नाम के साथ नोटिस जारी किया गया और 15 दिनों में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई. लेकिन अब इस सूची पर सवाल उठने लगे हैं.
हैरत की बात यह है कि इस सूची में दिवंगत हो चुके चिकित्सकों के नाम भी शामिल हैं और वैसे भी कई डॉक्टर शामिल हैं, जो अपनी नियुक्ति के बाद से ही लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं. अपनी हर दिन की हाजिरी बना रहे हैं और तो और ऑनलाइन बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस भी बना रहे हैं.
जारी लिस्ट में कई खामियां
रांची के सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद भी मानते हैं कि विभाग की ओर से जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें कई खामियां है. उन्होंने कहा कि वह भी अपने स्तर से इन गलतियों को सुधारने का पत्र विभाग को भेजेंगे. जिला लेप्रोसी में डॉ. दीपशिखा हर दिन सेवा दे रही हैं.
झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियुक्ति के बाद से सेवा से गायब रहने वाले 631 डॉक्टरों की जारी सूची में ऐसा ही एक नाम डॉ. दीपशिखा का है. उनकी पोस्टिंग 2024 में ही विभाग ने रांची में जिला लेप्रोसी विंग में की थी. वह तब से हर दिन समय पर अपने कार्यालय आती हैं, अपना दायित्व निभाती हैं. बॉयोमेट्रिक और रजिस्टर पर अटेंडेंस भी बनाती हैं, लेकिन उनका नाम वैसे डॉक्टरों की सूची में डाल दिया गया है, जो सेवा से गायब हैं.
डॉ. दीपशिखा कहती हैं कि लापता डॉक्टरों की सूची नाम के साथ जारी करने से पहले उसे परख लेना चाहिए था, यह तो वैसे डॉक्टरों को हतोत्साहित करने वाला है, जो पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं.
झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने सेवा से गायब रहने वाले सरकारी डॉक्टरों की सूची जारी की है. इस सूची में कई त्रुटियां हैं. रांची जिले में ही कई चिकित्सक ऐसे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन विभाग की नजर में ये लापता डॉक्टर हैं. वहीं मृत चिकित्सकों का नाम भी इस सूची में शामिल है. दिवंगत हो चुके डॉ. शशि भूषण खलको, डॉ. अलख निरंजन मिश्रा का भी नाम सेवा से गायब डॉक्टरों की सूची में शामिल है. डॉ. रिया मनीष सेवा से त्यागपत्र दे चुकी हैं, फिर भी सेवा से गायब डॉक्टरों की सूची में उनका नाम है.
सूची में 31 सरकारी चिकित्सकों के नाम सेवा से गायब
झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की सूची में 31 सरकारी चिकित्सकों के नाम सेवा से गायब पाए गए हैं. ईटीवी भारत की तहकीकात में इसमें लगभग आधे चिकित्सक का नाम का शामिल होना त्रुटिपूर्ण है. आज भी रांची के अलग-अलग जगहों पर सेवा दे रहे या ऐसे डॉक्टरों की संख्या 15 है, जो हर दिन ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम लगातार सेवा से गायब पाए गए डॉक्टरों की सूची में है.
रांची सिविल सर्जन कार्यालय से तहकीकात के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक, कई चिकित्सक सेवा में रहने के बावजूद उनका नाम विभाग से भेजे गए 631 डॉक्टरों की सूची में है.
सेवा में रहने के बाद भी सूची में इन डॉक्टरों के नाम
- डॉ. संतोष कुमार, सिल्ली- सेवा से गायब
- डॉ. संतोष कुमार, ब्राम्बे- सेवा से गायब
- डॉ. रेखा, ओरमांझी- सेवा से गायब
- डॉ. शोभा टोप्पो, बुंडू- सेवा से गायब
- डॉ. मनोज कुमार, ओरमांझी- सेवा से गायब
- डॉ. दीपशिखा, रांची लेप्रोसी- सेवा से गायब
- डॉ. राजकुमार, बुढ़मू- सेवा से गायब
- डॉ. रिया मनीष (इस्तीफा दिया और स्वीकार हुआ)
- डॉ. शिरोमणि कुमारी, बेड़ो- सेवा से गायब
- डॉ. श्वेता त्रिपाठी, रांची- डोरंडा- सेवा से गायब
- डॉ. स्नेह संध्या, तमाड़- सेवा से गायब
- डॉ. स्नेहा सिन्हा, मांडर- सेवा से गायब
- डॉ. विनीता प्रसाद, बेड़ो- सेवा से गायब
- डॉ. पंकज कुमार, मांडर- सेवा से गायब
- डॉ. उषा सिंह, रांची- सेवा से गायब
अब आगे क्या?
अब देखना होगा कि झारखंड का स्वास्थ्य विभाग खुद से पहल करके अपनी इन त्रुटियों को ठीक कर सेवा से गायब रहने वाले डॉक्टरों की कोई नई सूची जारी करता है या फिर खुद को ड्यूटी पर उपस्थित रहने का प्रमाण लेकर इन्हीं चिकित्सकों को मंत्रालय की दौड़ लगानी होगी.
ये भी पढ़ें- रांची में एम्स की तर्ज पर खुलेगा आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग केंद्र के सवालों का जवाब कर रहा तैयार
RINPAS के जूनियर डॉक्टरों को अब मिलेगा 80 हजार का मासिक मानदेय, स्वास्थ्य मंत्री की पहल
झारखंड के सभी जिलों में NQAS प्रमाणित स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या बढ़ाने पर जोर, दिसंबर 2026 तक शत-प्रतिशत NQAS प्रमाणन का लक्ष्य