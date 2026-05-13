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अधर में राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति! पूर्व सूचना आयुक्त ने सरकार के साथ विपक्ष को भी ठहराया जिम्मेदार

रांची: झारखंड में एक बार फिर से राज्य सूचना आयोग के पुनर्गठन की प्रक्रिया खटाई में पड़ती नजर आ रही है. राज्यपाल की ओर से कई आपत्तियों के साथ चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति वाली फाइल सरकार को लौटा दिए जाने के बाद राज्य के मुख्य सचिव ने कुछ क्वेरी के साथ फाइल को कार्मिक विभाग को भेज दिया है. ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार और झारखंड के सूचना आयुक्त रह चुके बैद्यनाथ मिश्र ने सूचना आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया है. इसे लेकर उन्होंने सत्ताधारी दलों के साथ भाजपा पर भी तीखा कटाक्ष किया है.

बैद्यनाथ मिश्र ने कहा कि उन्हें यह लगता है कि राज्य की सरकार के साथ विपक्ष यानी भाजपा भी नहीं चाहती कि यहां सूचना आयोग क्रियाशील हो. यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक करने के बावजूद वैसे लोगों के नाम की अनुशंसा राज्य सूचना आयुक्त के लिए कर दी गयी जो नियमानुकूल नहीं थे.

'दिखावे के लिए शुरू की गई सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया'

उन्होंने कहा कि सामान्य प्रक्रिया है कि जब किसी की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होती है तो उससे पहले संबंधित व्यक्ति के जिले के एसपी से पूरा वेरिफिकेशन कराना होता है. क्या यहां वह प्रक्रिया अपनाई गई? यह बड़ा सवाल है. दरअसल, सरकार की मंशा ही नहीं है कि वह सूचना आयोग को गठित करे. उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों के दबाव में दिखावे के लिए सूचना आयुक्त की नियुकि प्रक्रिया शुरू की गई थी.

पूर्व सूचना आयुक्त और नेताओं के बयान (Etv Bharat)

बैद्यनाथ मिश्र कहते हैं कि राज्यपाल द्वारा लौटाए जाने पर मुख्य सचिव ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति वाली फाइल को कार्मिक को भेज दिया है. कार्मिक विभाग को यह बताना चाहिए कि राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए कुल कितने आवेदन आए, उसमें से ये चार नाम अनुज कुमार सिन्हा, शिवपूजन पाठक, तनुज खत्री और अमूल नीरज खलखो का नाम किस आधार पर भेजा गया. और अब ऐसा क्या है जो मुख्य सचिव जानना चाहते हैं?

'पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले व्यक्तियों के क्यों भेजे गए नाम?'

उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति सूचना आयुक्त नहीं बन सकता. यहां तो जो नाम भेजे गए हैं उसमें एक को छोड़ तीनों का राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है. बल्कि ये लोग अपनी-अपनी पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं. कुछ पर तो आपराधिक मामले भी हैं. ऐसे में अगर उन्हीं नामों को सरकार द्वारा फिर से लोकभवन भेजा जाता है तो राज्यपाल तीसरी बार भी उसे लौटा सकते हैं, इसकी वजह भी है.

पत्रकार बैद्यनाथ मिश्र कहते हैं कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया कोई विधानसभा से पारित विधेयक नहीं है, जिसे मानना गवर्नर की मजबूरी हो जाए. उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि राज्यपाल सरकार के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भी भेज कर मंतव्य की मांग कर सकते हैं. कुछ समाचार पत्रों में यह गलत रिपोर्ट आई है कि सूचना आयुक्तों की सूची तीसरी बार लोकभवन पहुंचने पर उसकी अनुमति देना गवर्नर की मजबूरी हो जाएगी.