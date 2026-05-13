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अधर में राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति! पूर्व सूचना आयुक्त ने सरकार के साथ विपक्ष को भी ठहराया जिम्मेदार

लोकभवन द्वारा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति वाली फाइल वापस लौटाए जाने पर कई सवाल उठ रहे हैं. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट

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झारखंड राज्य सूचना आयोग कार्यालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 13, 2026 at 5:19 PM IST

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रांची: झारखंड में एक बार फिर से राज्य सूचना आयोग के पुनर्गठन की प्रक्रिया खटाई में पड़ती नजर आ रही है. राज्यपाल की ओर से कई आपत्तियों के साथ चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति वाली फाइल सरकार को लौटा दिए जाने के बाद राज्य के मुख्य सचिव ने कुछ क्वेरी के साथ फाइल को कार्मिक विभाग को भेज दिया है. ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार और झारखंड के सूचना आयुक्त रह चुके बैद्यनाथ मिश्र ने सूचना आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया है. इसे लेकर उन्होंने सत्ताधारी दलों के साथ भाजपा पर भी तीखा कटाक्ष किया है.

बैद्यनाथ मिश्र ने कहा कि उन्हें यह लगता है कि राज्य की सरकार के साथ विपक्ष यानी भाजपा भी नहीं चाहती कि यहां सूचना आयोग क्रियाशील हो. यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक करने के बावजूद वैसे लोगों के नाम की अनुशंसा राज्य सूचना आयुक्त के लिए कर दी गयी जो नियमानुकूल नहीं थे.

'दिखावे के लिए शुरू की गई सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया'

उन्होंने कहा कि सामान्य प्रक्रिया है कि जब किसी की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होती है तो उससे पहले संबंधित व्यक्ति के जिले के एसपी से पूरा वेरिफिकेशन कराना होता है. क्या यहां वह प्रक्रिया अपनाई गई? यह बड़ा सवाल है. दरअसल, सरकार की मंशा ही नहीं है कि वह सूचना आयोग को गठित करे. उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों के दबाव में दिखावे के लिए सूचना आयुक्त की नियुकि प्रक्रिया शुरू की गई थी.

पूर्व सूचना आयुक्त और नेताओं के बयान (Etv Bharat)

बैद्यनाथ मिश्र कहते हैं कि राज्यपाल द्वारा लौटाए जाने पर मुख्य सचिव ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति वाली फाइल को कार्मिक को भेज दिया है. कार्मिक विभाग को यह बताना चाहिए कि राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए कुल कितने आवेदन आए, उसमें से ये चार नाम अनुज कुमार सिन्हा, शिवपूजन पाठक, तनुज खत्री और अमूल नीरज खलखो का नाम किस आधार पर भेजा गया. और अब ऐसा क्या है जो मुख्य सचिव जानना चाहते हैं?

'पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले व्यक्तियों के क्यों भेजे गए नाम?'

उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति सूचना आयुक्त नहीं बन सकता. यहां तो जो नाम भेजे गए हैं उसमें एक को छोड़ तीनों का राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है. बल्कि ये लोग अपनी-अपनी पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं. कुछ पर तो आपराधिक मामले भी हैं. ऐसे में अगर उन्हीं नामों को सरकार द्वारा फिर से लोकभवन भेजा जाता है तो राज्यपाल तीसरी बार भी उसे लौटा सकते हैं, इसकी वजह भी है.

पत्रकार बैद्यनाथ मिश्र कहते हैं कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया कोई विधानसभा से पारित विधेयक नहीं है, जिसे मानना गवर्नर की मजबूरी हो जाए. उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि राज्यपाल सरकार के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भी भेज कर मंतव्य की मांग कर सकते हैं. कुछ समाचार पत्रों में यह गलत रिपोर्ट आई है कि सूचना आयुक्तों की सूची तीसरी बार लोकभवन पहुंचने पर उसकी अनुमति देना गवर्नर की मजबूरी हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस दावा करती है कि उसने इतना बड़ा अधिकार RTI के रूप में देशवासियों को दिया तो राज्य में लंबे समय से सूचना आयोग क्रियाशील क्यों नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जितना दोषी सत्ताधारी दल है, उतना ही दोष भाजपा और नेता प्रतिपक्ष का भी है. कैसे अयोग्य लोगों की सूची बनाई गई? कैसे बिना मुख्य सूचना आयुक्त का नाम फाइनल किये चार-चार सूचना आयुक्त के नाम अनुशंसित कर दिए गए? यह बड़ा सवाल है.

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

वहीं इस मामले को लेकर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय कहते हैं कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर संबंधित नामों का फैसला सत्तापक्ष और विपक्ष ने मिल बैठ कर लिया है. झामुमो को नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत हुआ है. ऐसे में लोकभवन को इस मामले पर लचीला रुख अपनाते हुए फैसला लेना चाहिए.

कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने कहा कि सूचना आयोग के गठन को लेकर सरकार की मंशा कहीं से गलत नहीं है. योग्यता को लेकर या अन्य वजह से फाइल लोकभवन से लौटाई गयी है, लेकिन फाइल बंद तो नहीं हुई है. सरकार कमियों को दूर कर फिर से फाइल लोकभवन भेजेगी.

वहीं भाजपा की ओर से भी किसी तरह की गड़बड़ी से इंकार किया गया. भाजपा के वरिष्ठ नेता दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हमारी तरफ से सूचना आयुक्त के लिए काबिल व्यक्ति का नाम दिया गया जबकि कांग्रेस-झामुमो ने दागी व्यक्ति के नाम की अनुशंसा की है. उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष की भी राय ली गयी, लेकिन यह भी सही है कि इन सब मामलों में सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोगों की ही चलती है.

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