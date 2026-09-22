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चंडीगढ़ हेरिटेज ड्राफ्ट पर विवाद, 80% लोगों ने जताई आपत्ति, RTI से सामने आई पूरी कहानी

चंडीगढ़ हेरिटेज ड्राफ्ट पर विवाद ( ETV Bharat )

पंचकूला: चंडीगढ़ प्रशासन की हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने बीते शुक्रवार को मीटिंग कर "मास्टर प्लान 2031" में प्रस्तावित पहले संशोधन का हरी झंडी दे दी. लेकिन चीफ सेक्रेट्री एच. राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में जन-सुनवाई (पब्लिक हेयरिंग) के आधार पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, अब उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं. क्योंकि कमेटी द्वारा पब्लिक हेयरिंग कर शहरवासियों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थी. आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पब्लिक हेयरिंग में काफी कम लोग शामिल हुए. लेकिन जितने लोग शामिल हुए भी, उनमें से करीब 80 प्रतिशत लोगों ने किए जाने वाले बदलावों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं. बावजूद इसके कमेटी द्वारा ड्राफ्ट तैयार कर उसे मंजूरी दे दी गई है. चंडीगढ़ हेरिटेज ड्राफ्ट पर विवाद, 80% लोगों ने जताई आपत्ति, RTI से सामने आई पूरी कहानी (ETV Bharat) आरटीआई में हुआ खुलासा: चंडीगढ़ निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट, राम कुमार (आरके) गर्ग ने आरटीआई के माध्यम से "मास्टर प्लान 2031" के अनुसार पब्लिक हेयरिंग के दौरान शहरवासियों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों और सुझावों की जानकारी हासिल की. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, "प्राप्त जवाबों के अनुसार केवल 181 लोगों/शहरवासियों ने ही आपत्तियां दर्ज करवाई तो कुछ ने सुझाव भी दिए. इसके बाद अर्बन प्लानिंग विभाग द्वारा इन लोगों को स्क्रीनिंग कमेटी से मिलने को बुलाया गया. लेकिन केवल 68 लोग ही पहुंचे और दस लोग बिना बुलाए भी पहुंच गए थे. आगे जानिए- किस बदलाव के लिए कितनी आपत्तियां आईं और कितने लोगों का समर्थन मिला."