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सरकारी स्कूलों में आवारा कुत्तों की निगरानी के आदेश पर शिक्षकों ने उठाए सवाल, कहा- रिजल्ट होगा प्रभावित

सरकारी स्कूलों में आवारा कुत्तों की निगरानी के कार्य में शिक्षकों को लगाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Monitoring of dogs by teachers
पलामू का सरकारी स्कूल भवन. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2026 at 6:07 PM IST

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पलामूः सरकारी स्कूलों में आवारा कुत्तों के निगरानी के लिए नोडल शिक्षक की तैनाती की प्रक्रिया शुरू की गई है. पलामू में भी शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है और सभी स्कूलों में नोडल शिक्षकों की तैनाती की गई है.

स्कूलों में नोडल शिक्षकों की तैनाती के निर्देश

दरअसल, सरकारी स्कूलों में नोडल शिक्षक तैनात किए जाएंगे, जो स्कूल के अगल-बगल आवारा कुत्तों पर निगरानी रखेंगे. पलामू में 2641 सरकारी स्कूल हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी कर नोडल शिक्षक तैनात करने का निर्देश दिया गया था.

जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और शिक्षक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

साथ ही शिक्षकों को मध्याह्न भोजन के अंश को डिस्पोजल करने का भी निर्देश दिया गया है. मध्याह्न भोजन के अंश को खुले में फेंकने से मना किया गया है. उसका स्कूल में ही डिस्पोजल करना है. इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है की मध्याह्न भोजन के अंश के कारण ही आवारा कुत्ते स्कूल के अगल-बगल आ जाते हैं.

शिक्षकों ने उठाए गंभीर सवाल

यह सरकारी आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं. शिक्षकों का कहना है कि एक तरफ सरकार और प्रशासन की ओर से रिजल्ट को बेहतर करने के लिए कई स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आवारा कुत्तों पर निगरानी के लिए निर्देश जारी किया गया है. इस तरह के काम से स्कूल का रिजल्ट प्रभावित होगा. वैसे स्कूल जहां शिक्षक बेहद ही कम हैं, वहां पढ़ाने का काम छोड़कर शिक्षक कुत्तों को निगरानी करेंगे.

Monitoring of dogs by teachers
आवारा कुत्तों का झुंड. (फोटो-ईटीवी भारत)

क्या कहते हैं शिक्षक

इस संबंध में झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के पलामू जिला इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि इस तरह के फैसले से रिजल्ट प्रभावित होगा. शिक्षक पढ़ाने का कार्य छोड़कर कुत्तों को निगरानी करेंगे. शिक्षक मैट्रिक-इंटर की परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं. कई स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी है. उनकी मांग है कि शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने के कार्य में लगाया जाए, न की किसी दूसरे कार्यों में.

वहीं पलामू के छतरपुर में एक स्कूल में तैनात शिक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सरकारी आदेश के बाद में आवारा कुत्तों की निगरानी करना शुरू कर दिए हैं. कई बार आवारा कुत्तों की निगरानी के दौरान पढ़ाने का कार्य भी प्रभावित हो रहा है.

Monitoring of dogs by teachers
आवारा कुत्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

दरअसल पलामू के इलाके में आवारा कुत्ते एक बड़े परेशानी का कारण भी रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2025 में 10 हजार से अधिक एंटी रेबीज का डोज दिया गया था. 2026 में ही आंकड़ा 7000 से अधिक हो चुका है.

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