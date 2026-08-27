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सरकारी स्कूलों में आवारा कुत्तों की निगरानी के आदेश पर शिक्षकों ने उठाए सवाल, कहा- रिजल्ट होगा प्रभावित

पलामूः सरकारी स्कूलों में आवारा कुत्तों के निगरानी के लिए नोडल शिक्षक की तैनाती की प्रक्रिया शुरू की गई है. पलामू में भी शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है और सभी स्कूलों में नोडल शिक्षकों की तैनाती की गई है.

स्कूलों में नोडल शिक्षकों की तैनाती के निर्देश

दरअसल, सरकारी स्कूलों में नोडल शिक्षक तैनात किए जाएंगे, जो स्कूल के अगल-बगल आवारा कुत्तों पर निगरानी रखेंगे. पलामू में 2641 सरकारी स्कूल हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी कर नोडल शिक्षक तैनात करने का निर्देश दिया गया था.

जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और शिक्षक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

साथ ही शिक्षकों को मध्याह्न भोजन के अंश को डिस्पोजल करने का भी निर्देश दिया गया है. मध्याह्न भोजन के अंश को खुले में फेंकने से मना किया गया है. उसका स्कूल में ही डिस्पोजल करना है. इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है की मध्याह्न भोजन के अंश के कारण ही आवारा कुत्ते स्कूल के अगल-बगल आ जाते हैं.

शिक्षकों ने उठाए गंभीर सवाल

यह सरकारी आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं. शिक्षकों का कहना है कि एक तरफ सरकार और प्रशासन की ओर से रिजल्ट को बेहतर करने के लिए कई स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आवारा कुत्तों पर निगरानी के लिए निर्देश जारी किया गया है. इस तरह के काम से स्कूल का रिजल्ट प्रभावित होगा. वैसे स्कूल जहां शिक्षक बेहद ही कम हैं, वहां पढ़ाने का काम छोड़कर शिक्षक कुत्तों को निगरानी करेंगे.