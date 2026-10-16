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स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर सवाल, कुलपति ने सरकार को लिखा पत्र, UGC के नियमों का दिया हवाला

Haryana Sports University ( Haryana Sports University )

चंडीगढ़: हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में उच्च पदों पर नियुक्तियों की पात्रता का मामला एक बार फिर चर्चा में है. विश्वविद्यालय के कुलपति की पात्रता को लेकर पहले ही सवाल उठ चुके हैं. अब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जसविंदर सिंह की नियुक्ति के समय निर्धारित प्रशासनिक अनुभव संबंधी मानकों को लेकर कुलपति ने खुद हरियाणा सरकार का ध्यान आकर्षित किया है. कुलपति ने 4 अगस्त 2026 को खेल विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर संबंधित सेवा रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं. पत्र में उल्लेखित पात्रता मानकों और उपलब्ध सेवा रिकॉर्ड के आधार पर कुलपति ने रजिस्ट्रार की पात्रता पर सवाल उठाए हैं. अब इस मामले में सरकार की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी.

रजिस्ट्रार पद के लिए 15 साल का प्रशासनिक अनुभव जरूरी होने का उल्लेख: कुलपति की ओर से सरकार को भेजे गए पत्र में रजिस्ट्रार पद की पात्रता और प्रशासनिक अनुभव से जुड़े नियमों का हवाला दिया गया है. पत्र में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित पात्रता मार्ग के तहत रजिस्ट्रार पद के लिए 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव आवश्यक है. इसमें कम से कम आठ वर्ष डिप्टी रजिस्ट्रार या समकक्ष पद पर कार्य करने का अनुभव शामिल है. कुलपति ने इसी पात्रता मानक के संदर्भ में रजिस्ट्रार जसविंदर सिंह के सेवा रिकॉर्ड का उल्लेख किया है. पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार, जसविंदर सिंह ने 13 मई 2021 को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यभार संभाला था. इसके बाद 31 मई 2024 को वे प्रतिनियुक्ति पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर आए. 21 जनवरी 2025 को उन्हें विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया.

कुलपति ने सरकार को लिखा पत्र (Haryana Sports University) रजिस्ट्रार बनने से पहले डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर चार साल से कम का अनुभव: उपलब्ध सेवा रिकॉर्ड में दर्ज तारीखों के मुताबिक, जसविंदर सिंह ने 13 मई 2021 को डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यभार संभाला और 21 जनवरी 2025 को रजिस्ट्रार नियुक्त हुए. इस अवधि में उनके पास डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर लगभग तीन साल आठ महीने का अनुभव दर्ज है. इस अवधि की तुलना पत्र में उल्लिखित आठ वर्ष के अनुभव संबंधी मानक से करने पर उनकी पात्रता को लेकर सवाल उठते हैं. कुलपति ने भी सरकार को भेजे पत्र में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित पात्रता पूरी नहीं होने का मुद्दा उठाया है. हालांकि, नियुक्ति की वैधता पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले यह जांचना आवश्यक होगा कि संबंधित पद पर कौन-से भर्ती नियम लागू थे, प्रशासनिक अनुभव की गणना किस प्रकार की जानी थी और क्या नियमों में समकक्ष पदों या वैकल्पिक पात्रता के संबंध में कोई अन्य प्रावधान था. कुलपति ने सरकार को लिखा पत्र (Haryana Sports University) UGC के नियमों का हवाला, भर्ती नियमों की भूमिका भी अहम: इस मामले में UGC के नियम और विश्वविद्यालय के लागू भर्ती प्रावधान महत्वपूर्ण हैं. कुलपति के पत्र में रजिस्ट्रार पद के लिए निर्धारित अनुभव संबंधी मानकों का हवाला दिया गया है. वहीं, नियुक्ति की पात्रता का अंतिम आकलन करते समय विश्वविद्यालय के लागू भर्ती नियमों और सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्रावधानों को भी देखना होगा. इसलिए मामले की जांच में केवल सेवा अवधि ही नहीं, बल्कि नियुक्ति के समय लागू नियमों, अनुभव की स्वीकार्य श्रेणियों और संबंधित नियुक्ति आदेश की भी समीक्षा जरूरी होगी. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि निर्धारित पात्रता मानक किस तरह लागू किए गए थे. कुलपति ने सरकार को लिखा पत्र (Haryana Sports University)