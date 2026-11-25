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चंडीगढ़ में नितिन नवीन के भाषण का AI से फर्जी वीडियो बनाने पर उठे सवाल, बीजेपी ने साजिश की जांच की मांग

नितिन नवीन के फर्जी वीडियो के जांच की मांग ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चंडीगढ़ दौरे के दौरान दिए गए भाषण का कथित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से फर्जी वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसको लेकर बीजेपी की चंडीगढ़ इकाई ने राजनीतिक साजिश की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉ. धीरेंद्र तायल ने कहा कि वीडियो में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से ऐसे बयान जोड़े गए, जो उन्होंने अपने संबोधन में नहीं दिए थे. डॉ. तायल के मुताबिक, नितिन नवीन चंडीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने और नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत करने पहुंचे थे. उनके दौरे के कुछ ही घंटों बाद एक छेड़छाड़ वाला वीडियो प्रसारित होने लगा. इसमें चीन, पाकिस्तान और भारत के स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कथित बयान उनके नाम से दिखाए गए.