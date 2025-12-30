ETV Bharat / state

बाड़मेर के जल संरक्षण पुरस्कार पर सोशल मीडिया पर उठे सवाल, टीना डाबी ने पोस्ट को बताया भ्रामक और फर्जी

कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि जिस पोर्टल के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे हैं, वह केवल सूचनात्मक पोर्टल है.

स्क्रीनशॉट दिखातीं टीना डाबी (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 8:38 PM IST

बाड़मेर: जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतने वाले बाड़मेर जिले को लेकर सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों पर मंगलवार को जिला कलेक्टर टीना डाबी ने प्रेसवार्ता कर स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने सोशल मीडिया की इन पोस्टों को भ्रामक और फर्जी करार दिया. जिनका उद्देश्य जनता को गुमराह करना और जिला प्रशासन की छवि खराब करना है.

कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि बाड़मेर जिले को जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 79 हजार से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण और जन भागीदारी के लिए प्रथम पुरस्कार मिला था. यह सम्मान 18 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया था. इस पुरस्कार के साथ ही जिले को दो करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिली थी.

सवालों के जवाब पर क्या बोलीं टीना डाबी, देखें वीडियो (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: वर्षा जल संचय में बाड़मेर का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कलेक्टर टीना डाबी प्राप्त करेंगी पुरस्कार

'JSJB और CTR दो अलग-अलग पोर्टल': उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरस्कार का आधार जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के पोर्टल पर ब्लॉक और जिला स्तर पर सत्यापित किए गए आंकड़े और फोटो हैं. सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (JSA-CTR) पोर्टल के स्क्रीनशॉट दिखाकर दावा किया गया कि अपलोड फोटो डुप्लीकेट या फर्जी हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कलेक्टर ने कहा कि JSJB और CTR दो अलग-अलग पोर्टल और कार्यक्रम हैं. JSJB पोर्टल पुरस्कार का आधार है, जहां सत्यापित कार्यों के प्रमाणिक फोटो अपलोड होते हैं. जबकि CTR पोर्टल केवल सूचनात्मक और प्रदर्शनीय उद्देश्य के लिए है और इसका पुरस्कार से कोई संबंध नहीं है.

पढ़ें: रील स्टार विवाद : टीना डाबी बोलीं- मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ABVP ने की ये मांग

'दूसरे पोर्टल को पुरस्कार से जोड़ना गलत': कलेक्टर ने बताया कि CTR पोर्टल पर 12 में से 3 ब्लॉकों में कुछ डुप्लीकेट फोटो अपलोड होने की बात सामने आई है. इस पर संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सही फोटो अपलोड किए जा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन फोटोज को JSJB पुरस्कार से जोड़ना पूरी तरह से गलत और भ्रामक है.

