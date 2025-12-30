ETV Bharat / state

बाड़मेर के जल संरक्षण पुरस्कार पर सोशल मीडिया पर उठे सवाल, टीना डाबी ने पोस्ट को बताया भ्रामक और फर्जी

स्क्रीनशॉट दिखातीं टीना डाबी ( ETV Bharat Barmer )