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दुर्ग में केयर टेकर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी पर सवाल, कई ऐजेंसियां नहीं हैं रजिस्टर्ड, पुलिस ने वेरिफिकेशन की अपील की

दुर्ग में केयर टेकर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी पर सवाल ( Etv Bharat )

दुर्ग : भोपाल में पूर्व आईएएस अधिकारी की उनके ही केयरटेकर द्वारा हत्या किए जाने के बाद अब दुर्ग जिले में भी केयरटेकरों की व्यवस्था और उनके पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं . इसे लेकर दुर्ग जिले से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. दुर्ग जिले में सामने आया कि जिले में कुछ केयरटेकर एजेंसियां बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, जबकि कई एजेंसियां बिना रजिस्ट्रेशन के ही केयरटेकर उपलब्ध करा रही हैं.ऐसे में सवाल है कि इन एजेंसियों के जरिए घरों तक पहुंचने वाले लोगों का रिकॉर्ड और पुलिस वेरिफिकेशन किस स्तर पर किया जा रहा है.