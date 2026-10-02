दुर्ग में केयर टेकर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी पर सवाल, कई ऐजेंसियां नहीं हैं रजिस्टर्ड, पुलिस ने वेरिफिकेशन की अपील की
दुर्ग में बिना रजिस्ट्रेशन के ही केयर टेकर रखे जाने की जानकारी सामने आई है. अतुल शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2026 at 8:24 PM IST
दुर्ग : भोपाल में पूर्व आईएएस अधिकारी की उनके ही केयरटेकर द्वारा हत्या किए जाने के बाद अब दुर्ग जिले में भी केयरटेकरों की व्यवस्था और उनके पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं . इसे लेकर दुर्ग जिले से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. दुर्ग जिले में सामने आया कि जिले में कुछ केयरटेकर एजेंसियां बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, जबकि कई एजेंसियां बिना रजिस्ट्रेशन के ही केयरटेकर उपलब्ध करा रही हैं.ऐसे में सवाल है कि इन एजेंसियों के जरिए घरों तक पहुंचने वाले लोगों का रिकॉर्ड और पुलिस वेरिफिकेशन किस स्तर पर किया जा रहा है.
बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालन
दुर्ग जिले में प्रिया नर्सिंग केयर और सेवा नर्सिंग केयर नाम से दो एजेंसियां रजिस्टर्ड हैं. वहीं, जानकारी के मुताबिक जिले में करीब चार से पांच अन्य एजेंसियां भी केयरटेकर उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है. ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन काम कर रही एजेंसियों के जरिए घरों में पहुंचने वाले केयरटेकरों की पहचान, दस्तावेज और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर सवाल खड़े होते हैं.
ऐसे में जब केयरटेकर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के संचालक से मीडिया ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट और संबंधित कोर्स करने वाले युवाओं से संपर्क कर केयरटेकर उपलब्ध कराए जाते हैं. एजेंसी में आने के बाद आधार कार्ड, जरूरी दस्तावेज और बैंक अकाउंट की जानकारी ली जाती है. इसके बाद दस्तावेजों का वेरिफिकेशन, जॉइनिंग फॉर्म और पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है.एजेंसी संचालक के मुताबिक जिस घर में केयरटेकर की ड्यूटी लगाई जाती है, वहां भी नियमित संपर्क रखा जाता है.
समाधान एप से कराएं वेरिफिकेशन- दुर्ग पुलिस
हालांकि, जिले में काम कर रही ऐसी एजेंसियों के रजिस्ट्रेशन और उनके जरिए उपलब्ध कराए जा रहे केयरटेकरों के सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होना जरूरी है.वहीं, पुलिस भी लोगों से घर में केयरटेकर रखने से पहले पूरी जानकारी जुटाने और उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराने की अपील कर रही है. दुर्ग शहर के एडिशनल एसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस के समाधान एप के जरिए किराएदारों और केयरटेकरों की जानकारी दर्ज कराई जा सकती है.
घर में केयरटेकर रखने से पहले उसकी पहचान और पृष्ठभूमि की जानकारी लेना जरूरी है. पुलिस वेरिफिकेशन के जरिए संबंधित व्यक्ति की जानकारी दर्ज कराई जा सकती है. ऐसे में बुजुर्गों, मरीजों या बच्चों की देखभाल के लिए केयरटेकर रखने वाले परिवारों के लिए सावधानी और दस्तावेजों की जांच अहम हो जाती है. भोपाल की घटना के बाद केयरटेकरों की पहचान और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर चर्चा तेज हुई है-शोभराज अग्रवाल,एडिशनल एसपी
केयरटेकर रखने को लेकर उठे सवाल
दुर्ग में भी कुछ एजेंसियों के रजिस्टर्ड होने और कुछ के बिना रजिस्ट्रेशन काम करने की जानकारी सामने आई है. ऐसे में सवाल सिर्फ केयरटेकर रखने का नहीं, बल्कि किसके जरिए रखा जा रहा है, उसका रिकॉर्ड क्या है और उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
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