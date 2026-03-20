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फर्रुखाबाद में हाथ से उखाड़ी नई सड़क; ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर उठाये सवाल, मंत्री बोले- "जो सही होगा वह कार्रवाई होगी"

फर्रुखाबाद : जिला में अमृतपुर तहसील क्षेत्र में बनाई जा रही एक नई सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि राजेपुर से गुडेरा होते हुए पिथनापुर कोला सोता संपर्क मार्ग पर बन रही सड़क हाथ से उखड़ रही है. मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद हड़कंप मच गया. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.





ग्रामीणों के मुताबिक, करीब चार किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण पिछले एक सप्ताह से चल रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. वायरल वीडियो में डामर में गिट्टियां साफ दिखाई दे रही हैं, और सड़क की सही लेबलिंग नहीं होने की बात कही जा रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क बेहद घटिया बन रही है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें पर्याप्त सामग्री नहीं डाली गई है, केवल गिट्टियां मिलाकर दो इंच की परत बिछाई गई है. ग्रामीण ने भी सड़क के सही ढंग से न बनने और समतलीकरण न होने की शिकायत की.

पिथनापुर ग्राम प्रधान अभय कुमार ने बताया कि राजेपुर से गुडेरा होते हुए पिथनापुर कोला सोता संपर्क मार्ग पर पीडब्ल्यूडी द्वारा जो सड़क बनवाई जा रही है. सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं.