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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पर उठे सवाल, नकली मंगलसूत्र देने का आरोप

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बांटे गए मंगलसूत्र की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं. कांग्रेस ने इस मामले में जांच की मांग की है.

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पर उठे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 13, 2026 at 7:10 PM IST

2 Min Read
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एमसीबी : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बांटे गए मंगलसूत्रों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आयोजित समारोह के बाद नवविवाहिताओं ने मंगलसूत्र काले पड़ने के आरोप लगाए. परिजनों का आरोप है कि मंगलसूत्र में चांदी की जगह गिलट है.

कहां का है मामला ?
मामला रतनपुर में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां 189 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था.योजना के तहत विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र सहित समेत उपहार सामग्री दी गई थी. लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही कई महिलाओं के मंगलसूत्र का रंग बदलने लगा, जिसके बाद उनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए.

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
मंगलसूत्र पर उठे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
नकली मंगलसूत्र देने का आरोप

दुल्हनों और उनके परिवारों ने गहनों की जांच कराई और आरोप लगाया कि जिन मंगलसूत्रों को चांदी का बताया गया था, वे असल में गिलट के निकले. इसके बाद प्रभावित महिलाओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

नकली मंगलसूत्र देने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना है.ऐसे में यदि सामग्री की गुणवत्ता में लापरवाही या अनियमितता हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए- ग्रामीण



वहीं पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने महिला एवं बाल विकास विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं.

पिछले वर्ष भी कन्या विवाह योजना को लेकर शिकायतें सामने आई थीं, जिनकी जांच अभी विचाराधीन है. हम पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हैं.यदि जिला स्तर पर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो मामले को उच्च कार्यालयों तक ले जाया जाएगा - गुलाब कमरो,पूर्व विधायक

इस मामले को लेकर एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने कहा कि शिकायत सामने आने के बाद जांच के निर्देश दे दिए गए हैं.

जांच पूरी होने के बाद जो भी व्यक्ति या अधिकारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी- संतन देवी जांगड़े,कलेक्टर

जांच के बाद साफ होगा मामला

फिलहाल प्रशासनिक जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि मंगलसूत्रों की गुणवत्ता में लापरवाही हुई है या नहीं.इस मामले ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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