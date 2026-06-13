ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पर उठे सवाल, नकली मंगलसूत्र देने का आरोप

एमसीबी : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बांटे गए मंगलसूत्रों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आयोजित समारोह के बाद नवविवाहिताओं ने मंगलसूत्र काले पड़ने के आरोप लगाए. परिजनों का आरोप है कि मंगलसूत्र में चांदी की जगह गिलट है.

कहां का है मामला ?

मामला रतनपुर में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां 189 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था.योजना के तहत विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र सहित समेत उपहार सामग्री दी गई थी. लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही कई महिलाओं के मंगलसूत्र का रंग बदलने लगा, जिसके बाद उनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए.

मंगलसूत्र पर उठे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुल्हनों और उनके परिवारों ने गहनों की जांच कराई और आरोप लगाया कि जिन मंगलसूत्रों को चांदी का बताया गया था, वे असल में गिलट के निकले. इसके बाद प्रभावित महिलाओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.