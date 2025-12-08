ETV Bharat / state

फिर सुर्खियों में मसूरी मॉल रोड सौंदर्यीकरण कार्य, इंटरलॉकिंग टाइल्स ने बढ़ाई चिंताएं, करोड़ों की परियोजना पर उठे सवाल

मसूरी: पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर मसूरी में मॉल रोड का सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण एक बार फिर चर्चाओं में है. सरकार द्वारा हाल ही में करीब 7 करोड़ रुपये की लागत से कराए गए सौंदर्यकरण कार्यों के बीच, लोक निर्माण विभाग द्वारा पिक्चर पैलेस चौक और ग्रीन चौक पर लगे कोबल स्टोन को उखाड़कर उनकी जगह इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने की कवायद ने नया बवाल खड़ा कर दिया है. स्थानीय लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक, हर कोई इस फैसले पर नाराज नजर आ रहा हैं.

सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्य सवालों में: मॉल रोड पर हर रोज हजारों पर्यटक और वाहन गुजरते हैं. ऐसे में इंटरलॉकिंग टाइल्स की टिकाऊ क्षमता और सुरक्षा पर लोगों ने खुलकर सवाल उठाए. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सर्दियों में बर्फबारी होगी, टाइल्स फिसलन भरी होंगी. स्थानीय निवासियों ने यह भी कहा कि निर्माण का समय सबसे अनुचित है. उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर से विंटर लाइन कार्निवल शुरू होने वाला है और ऐसे समय मॉल रोड का मुख्य चौक खोद दिया गया है. चौक पर निर्माण सामग्री के ढेर और उखड़ी सड़कें शहर की छवि खराब कर रही हैं.

मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च (Video- ETV Bharat)

नगर पालिका ने उठाया सवाल: नगर पालिका के सभासद अमित भट्ट और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि गौरव गुप्ता ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बिना योजना के मॉल रोड पर लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि कभी कोबल स्टोन, कभी इंटरलॉकिंग टाइल्स आखिर अधिकारी मसूरी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है. दोनों ने मांग की कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो ठेकेदार से भरपाई कराई जाए. मुख्य चौक पर या तो डामरीकरण या सीसी (कंक्रीट) वर्क किया जाए पर्यटन सीजन से पहले इलाके को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए.