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थराली में प्रसूता की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल, परिजनों में भारी आक्रोश

थराली: चमोली जनपद के थराली विकासखंड में एक प्रसूता महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आरोप है कि प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में करीब पांच घंटे तक रखने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. बताया गया है कि मृतका सरिता देवी के पहले से दो बच्चे हैं.

जानकारी के अनुसार, थराली विकासखंड के कुराड़ गांव निवासी सरिता देवी (35) पत्नी नरेंद्र कुमार को सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे प्रसव पीड़ा होने पर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लेकर पहुंचे थे बताया जा रहा है कि अस्पताल में कई घंटे तक उपचार के बाद दोपहर करीब 2 बजे महिला को 108 एंबुलेंस के माध्यम से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. चिकित्सकों ने अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ (गायनोकोलॉजिस्ट) उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए महिला को कर्णप्रयाग रेफर किया था. हालांकि, कर्णप्रयाग पहुंचने पर चिकित्सकों ने प्रसूता को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है तथा स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं.