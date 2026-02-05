ETV Bharat / state

वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट पर उठे सवाल, स्कूली वैन में लगी आग, खतरे में फंसी बच्चों की जान

धमतरी : स्कूल वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े हुए हैं. बुधवार को धमतरी में सड़क पर चल रहे स्कूल वाहन में आग लगी.आग लगने की जानकारी जैसे ही ड्राइवर को लगी उसने गाड़ी रोककर बच्चों को तत्काल गाड़ी से नीचे उतारा.गनीमत इस बात की थी जिस जगह पर वाहन में आग लगी थी वहां फायर ब्रिगेड का दफ्तर था.इस वजह से दमकल विभाग ने तुरंत मोर्चा संभाला और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया.

कहां हुई थी घटना

घटना नगरी सिहावा रोड पर हुई. वैन में सवार 7 से 8 बच्चों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घटना के बाद वैन से भारी मात्रा में धुआं निकलने लगा. वैन में मौजूद सभी बच्चों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. पास में दमकल कार्यालय होने के कारण, दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित में किया. समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया.