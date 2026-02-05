वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट पर उठे सवाल, स्कूली वैन में लगी आग, खतरे में फंसी बच्चों की जान
धमतरी में स्कूली वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं.बीते दिन स्कूली वैन में अचानक आग लगी.
Published : February 5, 2026 at 11:59 AM IST
धमतरी : स्कूल वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े हुए हैं. बुधवार को धमतरी में सड़क पर चल रहे स्कूल वाहन में आग लगी.आग लगने की जानकारी जैसे ही ड्राइवर को लगी उसने गाड़ी रोककर बच्चों को तत्काल गाड़ी से नीचे उतारा.गनीमत इस बात की थी जिस जगह पर वाहन में आग लगी थी वहां फायर ब्रिगेड का दफ्तर था.इस वजह से दमकल विभाग ने तुरंत मोर्चा संभाला और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया.
कहां हुई थी घटना
घटना नगरी सिहावा रोड पर हुई. वैन में सवार 7 से 8 बच्चों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घटना के बाद वैन से भारी मात्रा में धुआं निकलने लगा. वैन में मौजूद सभी बच्चों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. पास में दमकल कार्यालय होने के कारण, दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित में किया. समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया.
शांति कॉलोनी चौक स्थित फायर ब्रिगेड ऑफिस के सामने ही एक स्कूल वैन अचानक रुकी जिससे बेहद ज्यादा धुआं निकल रहा था. दमकल की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बच्चों को वाहन से उतारा. इसके बाद आग बुझाने की कार्रवाई शुरु हुई. गाड़ी का रेस (एक्सीलेटर वायर) आग की वजह से बढ़ गया था. फिलहाल इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है- शितेश पवार, फायरमैन
घटना के खड़े किए कई सवाल
बच्चों के वाहन में लगी आग ने कई सवाल भी खड़े किए हैं.बड़ा सवाल इस बात का है कि स्कूली वाहनों को बिना जांच के ही फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे दे दिया जाता है. आज यदि वाहन तेज रफ्तार में होता तो एक बड़ी घटना हो सकती थी. लेकिन समय रहते ड्राइवर की सूझबूझ और फायर ब्रिगेड की कार्रवाई ने आग को फैलने से रोक दिया.
