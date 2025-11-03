मैनुअल के शिकंजे में देवघर सदर अस्पताल! अधर में अटका ई-गवर्नेंस का काम
देवघर सदर अस्पताल में आज भी ई-गवर्नेंस प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है. यहां मैनुअल रजिस्टरों में जानकारी दर्ज की जाती है.
Published : November 3, 2025 at 8:09 PM IST
देवघर: देश की रफ्तार अब डिजिटल गलियारों में दौड़ रही है. शासन से लेकर नागरिक सेवा तक हर क्षेत्र में तकनीक की दस्तक गूंज रही है लेकिन इसी डिजिटल क्रांति के बीच झारखंड के संथाल परगना की स्वास्थ्य राजधानी कहे जाने वाले देवघर का सदर अस्पताल अब भी पारंपरिक फाइलों और मैनुअल रजिस्टरों के बोझ तले दबी व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पा रहा है.
मैनुअल रजिस्टरों में फंसा देवघर सदर अस्पताल
एक ओर सरकार ई-गवर्नेंस और पेपरलेस सिस्टम की दिशा में नागरिकों से सहयोग की अपील कर रही है. दूसरी ओर देवघर सदर अस्पताल इस परिवर्तन के मार्ग पर आधे रास्ते में अटका पड़ा है. इधर, देश के प्रमुख अस्पताल अब पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं. वहां रजिस्ट्रेशन से लेकर जांच रिपोर्ट, मेडिकल प्रमाण पत्र, दवा की पर्ची और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तक सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है.
देवघर में स्थिति उलट
लेकिन देवघर में स्थिति इसके उलट है. यहां आज भी मरीजों की भीड़ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर घंटों लाइन में खड़ी रहती है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए लोगों को कई चक्करें लगाने पड़ती हैं. आधुनिक युग में भी यहां की व्यवस्था फाइलों के पन्नों में सांस लेती नजर आती है.
पुराने ढर्रे पर चल रही है व्यवस्था
स्वास्थ्य विभाग ने बीएसएनएल को पूरे सिस्टम को ई-हॉस्पिटल में तब्दील करने की जिम्मेदारी दी है. हालांकि आउटडोर व्यवस्था को ही ऑनलाइन किया जा सका है जबकि बाकी विभाग अब भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं. इसका सबसे अधिक खामियाजा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाले मरीजों को उठाना पड़ता है, यहां रजिस्ट्रेशन की गति फाइलों की मोटाई में उलझकर रह जाती है.
'अस्पताल की पूरी व्यवस्था को ई-हॉस्पिटल मॉडल में बदलने की प्रक्रिया जारी है. आने वाले कुछ महीनों में मरीज घर बैठे ही अपनी रिपोर्ट और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे': डॉ. युगल प्रसाद चौधरी, सिविल सर्जन
हालांकि सवाल यह भी उतना ही बड़ा है कि जब पूरा देश डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर है, तो संथाल की स्वास्थ्य राजधानी देवघर अब तक मैनुअल के अंधकार से क्यों नहीं निकल पाई है? तकनीकी के युग में देवघर की स्वास्थ्य व्यवस्था अब भी कागज की बेड़ियों में बंधी प्रतीत नजर आती है. ऐसे में लाख टके का सवाल यही है कि संथाल क्षेत्र के लाखों मरीजों को तकनीकी पारदर्शिता और ऑनलाइन सुविधा का वास्तविक लाभ आखिर कब मिलेगा?
