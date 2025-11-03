ETV Bharat / state

मैनुअल के शिकंजे में देवघर सदर अस्पताल! अधर में अटका ई-गवर्नेंस का काम

देवघर: देश की रफ्तार अब डिजिटल गलियारों में दौड़ रही है. शासन से लेकर नागरिक सेवा तक हर क्षेत्र में तकनीक की दस्तक गूंज रही है लेकिन इसी डिजिटल क्रांति के बीच झारखंड के संथाल परगना की स्वास्थ्य राजधानी कहे जाने वाले देवघर का सदर अस्पताल अब भी पारंपरिक फाइलों और मैनुअल रजिस्टरों के बोझ तले दबी व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पा रहा है.

मैनुअल रजिस्टरों में फंसा देवघर सदर अस्पताल

एक ओर सरकार ई-गवर्नेंस और पेपरलेस सिस्टम की दिशा में नागरिकों से सहयोग की अपील कर रही है. दूसरी ओर देवघर सदर अस्पताल इस परिवर्तन के मार्ग पर आधे रास्ते में अटका पड़ा है. इधर, देश के प्रमुख अस्पताल अब पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं. वहां रजिस्ट्रेशन से लेकर जांच रिपोर्ट, मेडिकल प्रमाण पत्र, दवा की पर्ची और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तक सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है.

देवघर में स्थिति उलट

लेकिन देवघर में स्थिति इसके उलट है. यहां आज भी मरीजों की भीड़ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर घंटों लाइन में खड़ी रहती है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए लोगों को कई चक्करें लगाने पड़ती हैं. आधुनिक युग में भी यहां की व्यवस्था फाइलों के पन्नों में सांस लेती नजर आती है.