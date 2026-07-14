श्रावणी मेला में बाइक की जगह टोटो एंबुलेंस, फैसले पर उठे सवाल, क्या मरीजों के लिए होगी कारगर
श्रावणी मेले में बाइक एंबुलेंस की जगह टोटो एंबुलेंस के इस्तेमाल के फैसले पर लोगों ने सवाल उठाए हैं. संवाददाता हितेश चौधरी की रिपोर्ट.
Published : July 14, 2026 at 5:10 PM IST
देवघर: राजकीय श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. अधिकांश व्यवस्थाओं से जुड़े आदेश जारी किए जा चुके हैं और अब उन्हें धरातल पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है. इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने इस वर्ष भीड़भाड़ वाले मेला क्षेत्र में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टोटो एंबुलेंस की शुरुआत की है. यह व्यवस्था पहले संचालित होने वाली बाइक एंबुलेंस के स्थान पर लागू की गई है.
पहले बाइक एंबुलेंस की थी सुविधा
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बाइक एंबुलेंस के समुचित संचालन में आ रही दिक्कतों और उनके खराब होने की वजह से यह बदलाव किया गया है. हालांकि, टोटो एंबुलेंस शुरू होते ही इस व्यवस्था पर कई सवाल भी उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि तीन पहिया वाहन गंभीर मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से अस्पताल पहुंचाने के लिए कितना सक्षम होगा, इस पर संदेह बना हुआ है.
मरीजों को दिक्कत आ सकती है: एंबुलेंस संचालक
वर्षों से एंबुलेंस संचालन से जुड़े रमेश झा का कहना है कि टोटो में जगह काफी सीमित होती है. ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाइयां, एक स्वास्थ्यकर्मी, मरीज और उसके एक परिजन के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता. उनका मानना है कि गंभीर मरीजों को ले जाने में यह व्यवस्था चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है. उनकी राय है कि प्रशासन चाहती तो टोटो की जगह बड़े ऑटो या छोटे चारपहिया वाहन को एंबुलेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे.
इस मामले में जब सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि टोटो एंबुलेंस के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वाहन में आवश्यक दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और एक स्वास्थ्यकर्मी की तैनाती रहेगी, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीज को प्राथमिक उपचार देते हुए अस्पताल पहुंचाया जा सके.
ईटीवी भारत की टीम ने टोटो एंबुलेंस का लिया जायजा
हालांकि, सीमित जगह को देखते हुए यह सवाल अब भी बना हुआ है कि टोटो एंबुलेंस में जीवनरक्षक उपकरण और दवाइयों के साथ मरीज को कितनी सहजता और सुरक्षा के साथ ले जाया जा सकेगा. ईटीवी भारत की टीम ने भी टोटो एंबुलेंस का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वाहन में जगह सीमित है, जिससे मरीज और स्वास्थ्यकर्मी को असुविधा हो सकती है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि श्रावणी मेला के दौरान यह नई व्यवस्था व्यावहारिक रूप से कितनी प्रभावी साबित होती है.
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