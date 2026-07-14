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श्रावणी मेला में बाइक की जगह टोटो एंबुलेंस, फैसले पर उठे सवाल, क्या मरीजों के लिए होगी कारगर

देवघर: राजकीय श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. अधिकांश व्यवस्थाओं से जुड़े आदेश जारी किए जा चुके हैं और अब उन्हें धरातल पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है. इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने इस वर्ष भीड़भाड़ वाले मेला क्षेत्र में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टोटो एंबुलेंस की शुरुआत की है. यह व्यवस्था पहले संचालित होने वाली बाइक एंबुलेंस के स्थान पर लागू की गई है.

पहले बाइक एंबुलेंस की थी सुविधा

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बाइक एंबुलेंस के समुचित संचालन में आ रही दिक्कतों और उनके खराब होने की वजह से यह बदलाव किया गया है. हालांकि, टोटो एंबुलेंस शुरू होते ही इस व्यवस्था पर कई सवाल भी उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि तीन पहिया वाहन गंभीर मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से अस्पताल पहुंचाने के लिए कितना सक्षम होगा, इस पर संदेह बना हुआ है.

संवाददाता हितेश चौधरी की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

मरीजों को दिक्कत आ सकती है: एंबुलेंस संचालक

वर्षों से एंबुलेंस संचालन से जुड़े रमेश झा का कहना है कि टोटो में जगह काफी सीमित होती है. ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाइयां, एक स्वास्थ्यकर्मी, मरीज और उसके एक परिजन के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता. उनका मानना है कि गंभीर मरीजों को ले जाने में यह व्यवस्था चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है. उनकी राय है कि प्रशासन चाहती तो टोटो की जगह बड़े ऑटो या छोटे चारपहिया वाहन को एंबुलेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे.