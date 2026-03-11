ETV Bharat / state

गढ़वा के गांव में पेयजल के लिए सीएम के वादे पर उठे सवाल, संतुष्ट और असंतुष्ट को लेकर हुई हंसी ठिठोली, सीपी सिंह ने की खिंचाई

रांची: बजट सत्र में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने गढ़वा जिला के बड़गड़ प्रखंड के परसवार पंचायत स्थित टेंगरी गांव समेत अन्य गांवों में जल जीवन मिशन के फ्लॉप होने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि सीएम ने साल 2023 में इस क्षेत्र का दौरा कर टेंगरी गांव को गोद लिया था और भरोसा दिलाया था कि जल्द ही पेयजल की व्यवस्था कर दी जाएगी. लेकिन आज तक नलों से पानी नहीं आ रहा है. पूरे प्रोजेक्ट में घपला हुआ है. इसकी जांच होनी चाहिए.



असंतुष्ट शब्द को दोहराकर हंस पड़े मंत्री सुदिव्य

इस मसले पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने हंसी ठिठोली करते हुए कह दिया कि माननीय को पूरी तरह असंतुष्ट कराया जाएगा. यह सुनकर मंत्री सुदिव्य सोनू भी हंस पड़े.

सदन में भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने किया सवाल (JVSTV)





सीएम द्वारा टेंगरी गांव को गोद लेने से मंत्री का इनकार

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जहां भी जल जीवन मिशन योजना को लेकर गड़बड़ी हुई है, उसपर कार्रवाई की जा रही है. गढ़वा में भी कई कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की कवायद चल रही है. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से काफी दिक्कत हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के टेंगरी गांव को गोद नहीं लिया था. बेशक, वे साल 2023 में वहां गये थे और कहा भी था कि पेयजल की व्यवस्था जरुर होगी. उन्हीं के पहल पर टेंडर भी हुआ. लेकिन यह भी जानना जरुरी है कि गलत काम करने वाले संवेदकों पर कार्रवाई की जा रही है. मंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि संबंधित इलाकों की योजनाएं करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही लोगों को पानी मिलने लगेगा.



सीपी सिंह ने की मंत्री की खिंचाई