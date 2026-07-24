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JPSC विवाद: हेमंत सरकार के भरोसेमंद एल खियांग्ते भी नहीं सुधार पाए आयोग का कामकाज, अब गिरफ्तारी की लटक रही तलवार

रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी एक बार फिर गंभीर विवादों में घिर गया है. 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के परिणाम जारी होने के बाद बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं. मामले ने इतना तूल पकड़ा कि आयोग के अध्यक्ष एल. खियांग्ते को इस्तीफा देना पड़ा. सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है और छापेमारी के सिलसिले में जेपीएससी कार्यालय, परीक्षा एजेंसी तथा अध्यक्ष के आवास तक पहुंच चुकी है. कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

आयोग के अध्यक्ष और राज्य के मुख्य सचिव रहे एल खियांग्ते के ऊपर गिरफ्तारी के बादल मंडराने लगे हैं. छात्रों के आंदोलन और सियासी ड्रामा के बीच राज्य सरकार जेपीएससी की गंभीरता से जांच में जुटी है. इसके बावजूद विपक्ष और छात्र संगठन इसकी जांच सीबीआई से कराने की लगातार मांग कर रहे हैं.

एल खियांग्ते भी नहीं सुधार पाए आयोग का कामकाज (Etv Bharat)

जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांग्ते ने तोड़ा हेमंत सरकार का भरोसा

कभी सरकार के बेहद करीब माने जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी एल खियांग्ते ने जब जेपीएससी का कामकाज संभाला तो उम्मीद की जा रही थी कि आयोग पर पूर्व में लगे दाग-धब्बे खत्म होंगे. तेजी से साफ-सुथरी परीक्षा आयोजित होगी. छात्रों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं.

1988 बैच के आईएएस रहे एल खियांग्ते एक समय मुख्य सचिव, गृह सचिव से लेकर हेमंत सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी निभा रहे थे. सरकार में इतनी पकड़ थी कि जेपीएससी में कई महीनों से खाली अध्यक्ष पद को भरने के लिए उनकी सेवानिवृत्ति का इंतजार किया जाता रहा. आखिरकार 27 फरवरी 2025 को एल. खियांग्ते को झारखंड लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया. कार्यभार संभालते ही लंबित परीक्षाओं को आयोजित करने में तेजी आई, मगर समय के साथ परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें आने लगीं. यहां तक कि परीक्षा लेने वाली निजी एजेंसी भी सीआईडी के रडार पर आ गई.

सरकार मानती हाई कोर्ट का आदेश तो नहीं बढ़ता विवाद

झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल हाईस्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 के मामले में जेपीएससी और जेएसएससी को ग्रीवांस सेल बनाने का आदेश दिया था. इस सेल के जरिए परीक्षा और परिणाम से संबंधित शिकायतों की जांच एक अलग समिति करती, जो अदालत की निगरानी में काम करती.

मगर, सरकार ने इस आदेश को अनसुना कर दिया और इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में चली गई. अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव कहते हैं कि यदि सरकार झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर लेती तो आज जो छात्रों का विवाद रिजल्ट को लेकर उठा है, उसका उचित फोरम मिल जाता और परेशानी काफी हद तक दूर हो जाती. उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2025 को झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा दिए गए फैसले को यदि सरकार मान लेती तो आज यह नौबत नहीं होती.

जेपीएससी को लेकर सियासी बयानबाजी