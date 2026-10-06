महिला कतार में टिकट खरीदने वालों पर संगठित तरीके से लगाए जाने का आरोप, पुरुष कतार में लंबा इंतजार
रांची में टी20 क्रिकेट मैच के लिए टिकट खरीद रही महिलाओं को लेकर सवाल लोगों ने आरोप लगाए हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 2:04 PM IST
रांचीः भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 क्रिकेट मैच सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है. मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. मैच के ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 5 और 6 अक्टूबर को जेएससीए स्टेडियम परिसर में की जा रही है. सोमवार को पहले दिन 8 हजार से अधिक टिकटों की बिक्री हुई. मंगलवार को दूसरे दिन भी टिकट खरीदने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की लंबी कतार देखने को मिली.
महिला कतार को लेकर गंभीर सवाल
टिकट खरीदने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम पहुंच रहे हैं. पुरुष और महिला क्रिकेट प्रेमियों के लिए अलग-अलग कतार बनाई गई है. हालांकि, पुरुष कतार में खड़े कई क्रिकेट प्रेमियों ने महिला कतार को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि महिला कतार में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं खड़ी हैं, जिन्हें कथित तौर पर टिकट खरीदने के लिए संगठित तरीके से लगाया गया है. क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि इसका सीधा असर पुरुष कतार में खड़े लोगों पर पड़ रहा है.
महिला लाइन में टिकट आसानी से मिल रहे हैं
कतार में खड़े लोगों के मुताबिक महिला लाइन में टिकट अपेक्षाकृत आसानी से मिल रहे हैं, जबकि पुरुष कतार में घंटों इंतजार के बाद भी टिकट हासिल करना मुश्किल हो रहा है. कई लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग बड़ी संख्या में टिकट लेकर बाद में उन्हें ब्लैक में बेचने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
टिकट बिक्री की व्यवस्था पर भी सवाल
टिकट खरीदने पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों ने व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि जब सभी के लिए टिकटों की बिक्री एक तय प्रक्रिया के तहत हो रही है, तो फिर कतार में खड़े लोगों के बीच इतनी असमानता क्यों दिखाई दे रही है. लोगों ने टिकट बिक्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कतार में वास्तविक क्रिकेट प्रेमियों को प्राथमिकता देने की मांग की.
क्रिकेट प्रेमियों का गुस्सा बढ़ा
इधर, जब ईटीवी भारत के संवाददाता ने महिला कतार में खड़ी कुछ महिलाओं से बातचीत कर यह जानने की कोशिश की कि वे किस मुकाबले का टिकट खरीदने पहुंची हैं, तो कुछ महिलाओं को यह तक स्पष्ट नहीं था कि मैच किन दो टीमों के बीच खेला जाना है. इसको लेकर पुरुष कतार में खड़े क्रिकेट प्रेमियों का गुस्सा और बढ़ गया.
टिकट के लिए घंटों कतार में
क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मैदान पर देखने के लिए घंटों कतार में खड़े हैं, लेकिन यदि टिकट वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका है तो इसकी जांच होनी चाहिए. अब देखना होगा कि दूसरे दिन टिकट बिक्री के दौरान व्यवस्था और आरोपों को लेकर जेएससीए की ओर से क्या कदम उठाया जाता है.
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