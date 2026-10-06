ETV Bharat / state

महिला कतार में टिकट खरीदने वालों पर संगठित तरीके से लगाए जाने का आरोप, पुरुष कतार में लंबा इंतजार

टिकट के लिए लगी लंबी लाइन ( Etv Bharat )

रांचीः भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 क्रिकेट मैच सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है. मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. मैच के ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 5 और 6 अक्टूबर को जेएससीए स्टेडियम परिसर में की जा रही है. सोमवार को पहले दिन 8 हजार से अधिक टिकटों की बिक्री हुई. मंगलवार को दूसरे दिन भी टिकट खरीदने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की लंबी कतार देखने को मिली.