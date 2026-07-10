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गोरखपुर में सिर्फ नाम के लिए खेल संघ, खिलाड़ियों को नहीं मिल रही ट्रेनिंग, खुद उपकरण खरीदने को मजबूर

गोरखपुर के रामगढ़ ताल में हाल ही में हुई थी रोइंग प्रतियोगिता. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : खेल संघों के पदों पर कब्जा जमाने के लिए बड़े-बड़े नेता और खिलाड़ी खूब दांव आजमाते हैं. बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन हालात यह है कि गोरखपुर से ऐसे खिलाड़ी नहीं निकल पा रहें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर धमाल मचा सकें. गोरखपुर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे हैं. ऐसे में खेल संघ सवालों के घेरे में हैं. वरिष्ठ खिलाड़ी और कोच आवाज उठाने लगे हैं. कहा यह जा रहा है कि राजनीति के चक्कर में खिलाड़ियों के साथ राजनीति हो रही है. सुविधाओं के विस्तार पर भी खेल संघ की पहल मजबूत नहीं दिखती, जिससे कई खेलों में अभाव का संकट खिलाड़ी झेल रहे हैं. यहां कुश्ती को मजबूत खेल माना जाता है. कई पहलवानों ने अपनी मजबूत उपस्थिति जताई है. रोइंग प्रतियोगिता में यहां के खिलाड़ियों ने अपनी पहचान स्टेट लेवल पर बनाई है. सवालों के घेरे में खेल संघ. (Video Credit; ETV Bharat) अंतरराष्ट्रीय पहलवान और भारतीय कुश्ती टीम के कोच चंद्र विजय सिंह कहते हैं कि खेल संघों को अपनी भूमिका समझनी होगी तभी अच्छे खिलाड़ी स्टेडियम से जुड़ सकेंगे. कुश्ती के खिलाड़ी अपना जौहर दिखा रहे हैं. अभी हाल में दो खिलाड़ी एशियन गेम में थाईलैंड में गोल्ड और सिल्वर जीत कर आए हैं. वर्षों से पदों पर काबिज रहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा निकलता है तो खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठती है. क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राजेश सोनकर कहते हैं कि उनकी कोशिश है कि सभी खेल संघ में समन्वय स्थापित हो. इसके लिए वह बैठक कर खेल संघों में कमियों को दूर करते हुए खेल और खिलाड़ियों के विकास के प्लेटफार्म को तैयार करने की कोशिश करेंगे. जिले में वर्तमान में 18 खेल संघ पंजीकृत हैं. लेकिन कुछ ही संघ ऐसे हैं जिनके पास खिलाड़ियों के लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था है. कई खेल संघ में खिलाड़ी खुद अपना उपकरण खरीदते हैं. कई खेल संघ के पास न तो उपकरण हैं और न ही प्रशिक्षण केंद्र. यही नहीं कई खेल संघ में एंट्री फीस तो लाखों में वसूली जाती है, लेकिन वहां सुविधा नहीं मिलती. एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, शूटिंग, जूडो समेत अधिकांश खेलों का अभ्यास सरकारी स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉलेज, स्कूल कॉलेज के मैदान या निजी संस्थाओं के सहयोग से कराया जाता है. गोरखपुर में क्रिकेट समेत कई खेल संघ प्रतियोगिताओं के आयोजन के दौरान टीमों से एंट्री फीस के नाम पर 15 से 30 हजार रुपये वसूलते हैं, लेकिन खिलाड़ियों का आरोप है कि उसके अनुरूप उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती. इसको लेकर कई बार विवाद की स्थिति भी सामने आती है. बैडमिंटन के कोच दिग्विजय सिंह कहते हैं कि खेल संघ द्वारा प्रतियोगिता में पारदर्शिता और घोषित पुरस्कार समय पर दिए जाते तो खेल और खिलाड़ियों का विश्वास बना रहता.